Verspotteter Ex-YB-Verwaltungsrat Siegenthaler war Haar-Model

Die turbulente YB-Woche in Bern schreibt am Freitag mit dem Abgang von YB-Verwaltungsrat Urs Siegenthaler ein weiteres Kapitel. Der DFB-Chefscout von Jogi Löw, der an der EM von ARD-Experte Mehmet Scholl ebenfalls attackiert worden war, nimmt seinen Hut. Auch auf Druck des Umfelds rund um die YB-Fans, die mit der Entwicklung nicht einverstanden sind.

Am Donnerstag bekam Siegenthaler mit etlichen Spruchbändern im EL-Spiel gegen Piräus den Frust gegen seine Person ab. Eines der Spruchbänder der YB-Fans war heftig: «Siegethaler, du bisch so fäusch wie dini Haar!»

In der Tat machte der Ex-YB-Verwaltungsrat ab April 1974 in der Zeitung «Sport» Werbung für «Hair Weaving», wo man Echthaar mit dem noch bestehenden Haar verwebt.

Siegenthaler schrieb: «Nachdem mein Haarwuchs schon längere Zeit zu wünschen übrig liess, wollte ich endlich etwas tun, um dieses «Gebrechen» zu beheben. Denn Haare gehören auf den Kopf wie Zähne in den Mund.»

Seine Erfahrungen beschrieb er so: «Nach etlichen harten Spielen mit meinen neuen Haaren kann ich diesen absolut natürlich wirkenden problemlosen Haarschmuck jedem mit Begeisterung empfehlen. Wenn er Kopfbällen standhält, was sonst könnte ihm noch etwas anhaben!»

Auch die Ausdünstung sei 100-prozentig gewährleistet, «keine Probleme unter der Dusche oder beim Schlafen. Ich fühle mich wieder als ganz anderer Mensch, seit bei mir von Kopf bis Fuss wieder alles stimmt.»