Ex-Topskorer Aleksic trifft nicht mehr :  «Ich brauche mehr Spiele!»

Seit seinem 30-Meter-Tor gegen Sion im Juli gelingen ihm nicht mal mehr seine gefürchteten Freistoss-Knaller! St.-Gallen-Scharfschütze Danijel Aleksic (25) kommt diese Saison nicht auf Touren. Zuletzt gegen Lausanne steht der einstige Super-Serbe zwar erstmals seit zwei Monaten wieder in der Startelf. Geht es nun mit dem Ex-Schlüsselspieler wieder aufwärts? Aleksic sagt: «Der zweite Sieg in Folge hat allen gut getan. Auch ich habe wieder mehr Selbstvertrauen, weil ich erstmals wieder in der Startelf war und wir gewonnen haben.»

Letzte Saison strotzte Aleksic vor Selbstvertrauen. 12 Tore lieferte die Espen-Entdeckung. Der St. Galler Topskorer steigerte seinen Marktwert auf 1,75 Mio. Euro (gemäss transfermarkt.de). Kein Wunder, dass St. Gallen letzten Frühling den Begehrlichkeiten von ausländischen Klubs einen Riegel schob: Vertragsverlängerung bis 2020.

Doch seit Aleksic den neuen Vertrag unterschrieb, konnte er ihn nur noch selten rechtfertigen. In diesem Herbst ist er nur noch Joker, dreimal blieb er sogar 90 Minuten ganz draussen sitzen. Er sagt: «Ich brauche mehr Spiele, um wieder in Form zu kommen. Dann schiesse ich auch wieder meine Tore. Ich erwarte von mir, dass ich noch besser werde als letzte Saison.»

Nun brachte die Verletzung von Albert Bunjaku Aleksic wieder in die Startelf zurück. Erstmals spielt der Serbe im neuen 3-4-3-System. «In diesem System fühle ich mich wohl», sagt er. Geht die Espen-Serie am Samstag gegen GC weiter? Aleksic: «Wenn es einen guten Moment gibt um gegen GC zu spielen, dann jetzt. Ich hoffe, dass ich wieder dabei bin und helfen kann.»