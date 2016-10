Vaduz zieht an St. Gallen vorbei Espen kassieren Olma-Pleite

Das Spiel:

Vaduz startet optimal ins zehnte Regional-Derby seit dem Aufstieg der Liechtensteiner: Costanzo trifft schon in der 4. Minute per Elfer. Danach sind die St. Galler in diesem kampfbetonten Spiel mehr am Ball, aber viel fällt ihnen nicht ein. Bezeichnend eine Szene unmittelbar vor der Pause: In der Nachspielzeit führen die Gastgeber einen Eckball kurz aus, passen immer wieder zurück – bis der Schiri zur Pause pfeift. Erst nach einer Stunde und Burgmeiers 2:0 werden die Aktionen der St. Galler zielstrebiger. Doch Ajeti scheitert an Siegrist, Aratore trifft gleich zweimal (73./93.) nur den Pfosten.

Die Tore:

4. Minute, 0:1: Mutsch reisst Burgmeier im Strafraum um. Costanzo verwandelt den fälligen Penalty sicher.

57. Minute, 0:2: Hefti stört Zarate auf dem Flügel zu wenig entschlossen. Der flankt von links zur Mitte, wo Haggui und Schulz Vaduz-Captain Burgmeier ungestört einköpfen lassen.

Der Beste: Moreno Costanzo. Der Ex-St. Galler ist an praktisch jeder Vaduz-Offensivaktion beteiligt und verwandelt den Elfer eiskalt.

Der Schlechteste: Kofi Schulz. Der Schwächste unter vielen schwachen Espen. Ungestüme Fouls, bedenkliches Stellungsspiel, miese Flanken.

Das gab zu reden: Der frühe Penalty für Vaduz. Die St. Galler protestieren heftig. Aber diesen Elfer kann man geben! Mutsch hält Burgmeier klar fest, der nimmt die Einladung clever an. Den Penalty verwandelt Costanzo eiskalt zum 0:1.

Die Statistik: Seit dem Aufstieg 2014 hat Vaduz nie gegen St. Gallen verloren. Der 2:0-Sieg ist der siebte Vollerfolg, in den übrigen drei Spielen gabs jeweils ein Remis. Mit dem Dreier ziehen die Vaduzer am Regional-Rivalen St. Gallen vorbei und liegen nun mit elf Punkten auf Platz 8.

So gehts weiter: Vaduz empfängt am Samstag um 17.45 Uhr den FC Thun zum nächsten Kellerduell. St. Gallen muss am Sonntag in Luzern antreten (16 Uhr).

************************

St. Gallen – Vaduz 0:2 (0:1)

Kybunpark. – 11706 Fans. – SR: Amhof.

Tore: 4. Costanzo (Foulpenalty) 0:1. 57. Burgmeier (Zarate) 0:2.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Lang, Herzog, Cueto, Albrecht (alle verletzt), Wittwer, Chabbi, Leitgeb (alle nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Jehle (krank), Baldinger, Strohmaier, Schürpf, Felfel, Janjatovic (alle verletzt), Pfründer, Messaoud, Bühler (alle nicht im Aufgebot). 73. Pfostenschuss Aratore. 92. Pfostenschuss Aratore.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Wiss, Haggui, Schulz; Mutsch; Aratore, Toko, Tafer; Bunjaku, Buess.

Vaduz: Siegrist; Grippo, Muntwiler, Ciccone; Hasler, Stanko, Kukuruzovic, Zarate; Mathys; Costanzo, Burgmeier.

Gelbe Karten: 11. Mathys. 28. Buess. 42. Toko. 71. Burgmeier. 77. Muntwiler. 93. Brunner (alle Foul).

Auswechslungen: St. Gallen: Gouaida (46. für Tafer). Ajeti (62. für Mutsch). Aleksic (75. für Wiss).

Vaduz: Göppel (71. für Zarate). Turkes (83. für Stanko). Brunner (88. für Burgmeier).