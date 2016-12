«Einer wie Rakitic!» Wie weit kann es Luzern-Diamant Ugrinic (17) bringen?

Was für ein Einstand: Am vergangenen Samstag gegen Thun darf Luzerns Jungstar Filip Ugrinic erstmals von Beginn weg ran. Und er macht seine Sache sehr gut, bereitet sogar das 1:0 von Tomislav Puljic vor.

Logisch, dass nach dem Spiel alle etwas wollen vom FCL-Diamanten. Doch der darf noch keine Interviews geben. Trainer Markus Babbel will es so: «Er ist noch sehr sehr jung. Seine Entwicklung hat auch uns ein wenig überrascht. Wir wollen ihn langsam an das Profigeschäft heranführen. Er muss das zuerst selber verarbeiten und die ganze Aufregung sacken lassen.»

Der Ex-Profi und heutige U21-Coach Gerardo Seoane kennt Ugrinic seit sechs Jahren und schwärmt in den höchsten Tönen: «Er ist ein kompletter Mittelfeldspieler, technisch stark, schwer vom Ball zu trennen. Er ist jetzt nicht ein Messi, der die Spiele alleine entscheidet. Eher einer wie Rakitic. Filip hat eine hohe Spielintelligenz und ist auch körperlich weit.»

Ugrinic absolviert in Luzern die Ausbildung zum Kaufmann an der Frei’s Talentschool und macht ein Praktikum auf der FCL-Geschäftsstelle. Auch von dort sind nur lobende Worte zu hören: Anständig, freundlich sei er, ohne Allüren.

Eine seiner Stärken, sagt U21-Coach Seoane, sei, dass er «gut zuhören kann und lernbegierig ist».

Nach einer zweimonatigen Verletzung im Sommer wollten die Trainer der 1. Mannschaft das Juwel vorsichtig aufbauen. Babbel: «Aber der Junge hat enorme Fortschritte gemacht. Halt auch körperlich, durch das, dass er längere Zeit nur im Kraftraum trainieren konnte. Er hat einen guten ersten Pass, bringt die Übersicht mit, findet Lösungen auch wenn es eng wird. Jetzt muss er sich nur noch zutrauen, mal aus 20, 25 Metern abzuziehen.»

Babbel weiter: «Er ist ruhig, bescheiden. Aber er weiss auf dem Platz was er will. Ich habe seine Familie kennengelernt. Man hatte fast das Gefühl, es sei ihnen ein wenig unangenehm, dass der Sohn plötzlich so im Rampenlicht steht.»

Babbel ist überzeugt: «Der Junge ist noch längst nicht fertig.»

Darf Ugrinic sein Talent auch heute gegen Vaduz beweisen? Die Antwort gibts ab 17.45 Uhr im Liveticker.