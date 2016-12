Espen-Coach Zinnbauer flirtet mit Karlsruhe!

Ein klares Dementi klingt anders! St. Gallen-Trainer Joe Zinnbauer (46) kann sich offenbar eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen, nachdem ihn der Karlsruher SC als Nachfolger für den entlassenen Tomas Oral auf der Kandidatenliste hat (BLICK berichtete).

Zinnbauer sagt im «St. Galler Tagblatt» über den Drittletzten der 2. Bundesliga: «Der KSC ist ein Verein von mir. Ich habe Freunde dort, mein Sohn wurde in Karlsruhe geboren. Ich war als Spieler schon im Klub, als A-Junioren- und U23-Trainer, als Assistenzcoach der ersten Mannschaft.»

Als Spieler war Zinnbauer 1994/95 in der Bundesliga-Star-Truppe um Thomas Hässler, Sergej Kirjakow und Trainer Winfried Schäfer im Kader. Die verschiedenen Trainerposten beim KSC hatte er ab 2011 dreieinhalb Jahre inne, ehe er nach Hamburg ging.

Sein Sportchef sowohl im Badischen als auch beim HSV: Oliver Kreuzer, der jetzt wieder beim KSC arbeitet und bei der Trainerfrage anscheinend an seine Weggefährten Zinnbauer und Franco Foda (Sturm Graz) denkt.

Zinnbauer: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der Verein reizt mich nicht.» Sein Vertrag in St. Gallen, wo er diesen Herbst massiv in die Kritik geriet und das Team nun wieder auf Rang 6 führte, läuft noch bis 2018. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. «Ich will meine Verträge stets zu 100 Prozent erfüllen. Nur, alles ist möglich im Fussball», sagt Zinnbauer. Ein Dementi klingt anders!