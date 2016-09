Das Spiel: Die erste Hälfte gehört GC. Vor allem über die rechte Angriffseite der Zürcher läufts wie geschmiert. Immer wieder gehts über Lavanchy und Munsy. Echte Torchancen sind aber Mangelware – bis einer der zwei GC-Schüsse aufs Tor in der ersten Hälfte sitzt. Und Vaduz? Da gibts noch Luft nach oben. Vor allem beim 0:2 sieht die Liechtensteiner Hintermannschaft schlecht aus. Und vorne bleibts bei ein paar Weitschüssen. GC baut nach dem 2:0 etwas ab. Das Freistosstor von Kukuruzovic bringt nochmals Spannung. Und auch wenn Vaduz nochmals Moral zeigt, es bleibt beim leistungsgerechten 2:1-Sieg für GC.

Die Tore:

1:0, 23. Minute: Wieder und wieder gehts über die rechte GC-Seite. Doppelpass zwischen Munsy und Lavanchy, Pass in die Mitte, wo Sigurjonsson frei steht und Siegrist mit einem Flachschuss bezwingt.

2:0, 50. Minute: Angriff GC über rechts. Sigurjonsson kommt zum Abschluss. Vaduz kann klären, aber nur bis in die Füsse von Sigurjonsson, der nochmals abzieht und abgefälscht trifft.

2:1, 69. Minute: Freistoss für die Gäste aus rund 20 Metern. Kukuruzovic läuft an – und versenkt das Leder traumhaft im Netz! Keine Chance für GC-Goalie Vasic.

Der Beste: Sigurjonsson. Der GC-Isländer profitiert zweimal von Munsys Vorlagen.

Der Schlechteste: Der 19-jährige Vaduz-Verteidiger Göppel kommt gegen Munsy unter die Räder.

Das gab zu reden: GC-Trainer Tami ersetzt die beiden Innenverteidiger Pnishi und Bamert mit Basic und dem 18-jährigen Zesiger. Gelungenes Experiment. Doch der Ex-Xamaxien verursacht den Freistoss, den Kukuruzovic zum 1:2 versenkt.

Die Statistik: 4 Spiele, 4 Siege – die Serie geht weiter! Zuhause im Letzi ist GC eine Macht. Jetzt müsste es nur noch auswärts klappen.

So gehts weiter: GC empfängt am Sonntag in einer Woche zuhause den FC Luzern (16 Uhr). Vaduz spielt bereits tags zuvor, ebenfalls zuhause gegen den FC Sion (17.45 Uhr).

***********************************

GC – Vaduz 2:1 (1:0)

Letzigrund. – 3500 Fans. - SR: Tschudi.

Tore: 23. Sugurjonsson (Lavanchy, Munsy) 1:0. 50. Sigurjonsson (Munsy) 2:0. 69. Kukuruzovic (Freistoss) 2:1.

GC: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesiger, Antonov; Källström; Munsy, Brahimi, Sigurjonsson, Caio; Tabakovic.

Vaduz: Siegrist; Hasler, Konrad, Bühler, Göppel; Muntwiler, Ciccone; Zarate, Costanzo, Kukuruzovic; Schürpf.

Gelb: 73. Costanzo (Foul). 73. Basic (Foul).

Auswechslungen:

GC: Andersen (60. für Caio). Gjorgjev (76. für Munsy). Pnishi (80. für Tabakovic).

Vaduz: Turkes (53. für Ciccone). Brunner (56. für Schürpf). Burgmeier (63. für Zarate).

Bemerkungen: Vaduz ohne Grippo, Baldinger, Felfel, Janjatovic (alle verletzt).