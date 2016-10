Das Spiel: Es sollte das Spiel der beiden Liga-Topskorer Reto Ziegler und Ezgjan Alioski werden. Doch Altmeister Gekas erteilt den beiden eine Lehrstunde. Bereits nach 55 Sekunden netzt er gegen völlig überforderte Luganesi ein. Sein zweiter Treffer in der 38. Minute markiert bereits das 3:0. Als er nach 63 Minuten unter stehenden Ovationen vom Tourbillon verabschiedet wird, ist der Mist mit 4:1 bereits gekarrt. Sion-Coach Zeidler bleibt auch im achten Meisterschaftsspiel ungeschlagen und beweist mit der Nomination von Gekas ein goldenes Händchen. Die Feiertage im Wallis dauern an, während Lugano nach dem Cup-Out gegen Aarau die zweite Pleite dieser Woche verdauen muss.

Die Tore:

1. Minute, 1:0: Theofanis Gekas. Akolo schickt Carlitos in die Tiefe und dieser legt auf. Routinier Gekas hat im Fünfmeter-Raum keine Mühe.

34. Minute, 2:0: Chadrac Akolo. Aguirre vertendelt den Ball, Zverotic reagiert blitzschnell und lanciert Akolo, der cool verwandelt.

38. Minute, 3:0: Theofanis Gekas. Nach einem langen Einwurf von Pa Modou verpassen Freund und Feind. Der emsige Gekas kommt zum Handkuss. Doppelpack für den Griechen.

45. Minute, 3:1: Lorenzo Rosseti. Alioski ballert den Ball an die Latte, Rosseti reagiert am schnellsten und verwertet den Abstauber.

58. Minute, 4:1: Grégory Karlen. Nach einem ungenügenden Befreiungsschlag von Rouiller trifft Karlen spektakulär.

93. Minute, 4:1: Veroljub Salatic. Nach einem herrlichen Carlitos-Freistoss trifft der Sion-Captain per Kopf.

Der Beste: Theofanis Gekas. Zuletzt fünf Spiele in Folge nicht in der Startelf. Gegen Lugano darf er von Anfang an ran und bedankt sich bei Trainer Zeidler mit zwei Toren.

Der Schlechteste: Steve Rouiller. Der ehemalige Sion-Junior in der Lugano-Abwehr erlebt einen schwarzen Abend. Das 2:0 und das 4:1 gehen auf seine Kappe.

Die Statistik: Das Duell der Liga-Topskorer Ziegler gegen Alioski (je 8 Tore) geht unentschieden aus. FCB-Doumbia und GC-Caio (je 7) könnten am Samstagabend aufschliessen.

So gehts weiter: Sion ist nächsten Samstag zu Gast in Thun (17.45 Uhr). Lugano empfängt am Sonntag den FC St. Gallen (13.45 Uhr).

*****

FC Sion – FC Lugano 5:1 (3:1)

Tourbillon – 9'600 Zuschauer – SR: Hänni

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic, Karlen; Sierro; Akolo, Gekas, Carlitos.

Lugano: Salvi; Mihajlovic, Rouiller, Urbano, Alioski; Mariani; Vecsei, Crnigoj; Aguirre, Rosseti, Ceesay.

Tore: 1. Gekas (Carlitos) 1:0. 34. Akolo (Zverotic) 2:0. 38. Gekas (Pa Modou) 3:0. 45. Rosseti (Alioski) 3:1. 58. Karlen 4:1. 93. Salatic (Carlitos) 5:1.

Einwechslungen:

Sion: Adao (59. für Sierro). Konaté (63. für Gekas). Assifuah (71. für Akolo).

Lugano: Padalino (21. für Mihajlovic). Rey (46. Crnigoj). Mizrachi (57. Ceesay).

Gelbe Karten: 8. Ceesay (Foul). 21. Aguirre (Foul). 70. Alioski (Foul). 81. Padalino (Foul).