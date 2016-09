Das meint BLICK zur Vilotic-Verbannung :  Niederlage für Bickel

Es grenzt an Verrücktheit, den teuersten YB-Spieler aller Zeiten einfach so in die U21 zu schicken. Ohne Eklat und Skandal. Milan Vilotic habe seine Ersatzspieler-Rolle immer vorbildlich gespielt, hat man bei YB stets betont. Der Entscheid sei aus rein sportlichen Gründen gefallen.

Doch sind die gerechtfertigt? Nein! Wenn Alain Rochat und Nicolas Bürgy im internen Ranking vor Vilotic stehen, ist etwas komisch. Der Serbe mag im Spielaufbau nicht der ganz grosse Hirsch sein – defensiv hat er Qualität!

Dieser Entscheid ist eine Niederlage für Sportchef Fredy Bickel. Der hat Vilotic geholt. Und hätte ihn gegen GC wohl spielen lassen, als Von Bergen und Rochat angeschlagen waren. Doch seit Urs Siegenthaler als sportliches Gewissen von Klubbesitzer Andy Rihs im Verwaltungsrat und damit Bickel vor der Nase sitzt, hat der Sportchef an Einfluss verloren.

Schafft Trainer Adi Hütter den Turnaround nicht sofort, ist nicht der Österreicher das Opfer. Es könnte Bickel treffen.