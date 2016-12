Das meint BLICK zu Fussball an Weihnachten :  Eine reizvolle Idee

Fussball an Weihnachten? Auf den ersten Blick: eine Glühwein-Idee. Wer friert sich schon lieber die Zehen in einem Stadion ab, als mit seinen Liebsten zu feiern?

Und doch: Es gibt gute Gründe, die für eine Verlängerung der Vorrunde sprechen. Bei aller Liebe zum Spengler Cup, die Schweizer Sportlandschaft liegt zwischen den Festtagen brach, ein «Swiss Boxing Day» wäre reizvoll.

In England ists Tradition – und wirtschaftlich ein Erfolg. Die Stadien sind auch in unteren Ligen randvoll, die Pubs machen mehr Umsatz als an jedem anderen Spieltag. Warum nicht auch hier?

Und die Terrainverhältnisse sind dieselben – ob die Vorrunde nun Mitte Dezember endet oder erst im neuen Jahr. Klar: Klubs ohne Rasenheizung müssen ihre Hausaufgaben machen. Sion geht als Beispiel voran, Vaduz, Lugano und Lausanne müssen nachziehen.

Gut, dass die Liga den Vorschlag prüft. Vielleicht nennt man die Glühwein-Idee bald revolutionär.