Das meint BLICK: Koller und der FCB

Marcel Koller steht als Nationaltrainer in Österreich in der Kritik. Nach den Niederlagen gegen Serbien und Irland im November ist eine WM-Qualifikation in weite Ferne gerückt.

Nach der völlig verpatzten EM-Endrunde konnte Koller den freien Fall seines Teams auch in diesem Herbst nicht stoppen. Er ist vom «Wunderwuzzi» zur Zielscheibe beissender Kritik geworden. Sein Rücktritt wird öffentlich gefordert. Vom Schweizer Messias zum Feindbild und Freiwild im Eilzugstempo – in weniger als einem halben Jahr.

Wie weiter, Marcel Koller?

Der FC Basel braucht nach dem Scheitern auf europäischer Bühne Perspektiven. Neue Reizpunkte, eine Vision. Im zweiten Jahr am Rhein scheint Trainer Urs Fischer etwas ratlos, irgendwie gefangen in einer Sackgasse.

Das mag angesichts der guten Ergebnisse des FCB in der Meisterschaft für den Coach

etwas ungerecht sein. Aber es ist trotzdem Tatsache. Zudem hat Fischer die Mannschaft spielerisch nicht weitergebracht. Herzerwärmender Spektakelfussball sieht anders aus.

Wie weiter, FC Basel?

Zwei Fragen, vielleicht eine Antwort. Ein Klub mit nach wie vor tollen Möglichkeiten. Dazu ein hoch angesehener Schweizer Trainer, für den eine Rückkehr in die Heimat wohl ein grosses Thema ist.

Ob das eine mit dem anderen etwas zu tun hat, werden die nächsten Wochen oder Monate zeigen. Überraschen würde es niemanden!