Vorbild für YB? FC Lausanne profitiert nur von unserer schwachen Liga

Ein junges Team. Ein kleines Budget. Begeisternder Offensiv-Fussball. Und sportlicher Erfolg.

Dass all diese Komponenten zusammenkommen, ist das Traumziel eines jeden Fussballklubs. Es ist das Traumziel, das YB und seine Besitzer Andy und Jöggi Rihs in nicht immer klaren Ansagen und in den grössten Wirren der letzten Jahre für die Zukunft definiert haben.

Gut, ein junges Team hat YB schon. Zumindest im Stade de Suisse gibts meistens auch Spektakel. Aber: Der sportliche Erfolg ist für die Höhe des Budgets zu bescheiden.

Und nun auch noch das. Dieser kecke Aufsteiger. Lausanne. Der hat sich doch tatsächlich erdreistet, sich mit einem Budget von acht Millionen Franken vor YB (Budget: geschätzte 35 Millionen) zu setzen. Der Celestini-Fussball ist erfrischend. Lausanne hat das jüngste Team. Und ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis!

Ist es also das, was YB anstreben muss? Vorbild Lausanne?

Hafechäs! Das Lausanne-Märchen ist nur dank der sportlichen Megakrise unserer Spektakel-Liga möglich. Die fängt schon bei Basel an. Sobald Hoarau und Co. zurück sind und bei YB die europäische Doppelbelastung wegfällt, wird sich das Team auf Platz zwei etablieren.

Nur stellt das die Besitzer nicht zufrieden. Sie wollen endlich einen Pott. Der dann aber nur noch 27 Millionen kosten darf. YB aktuell, minus das Jahresbudget von… Lausanne. Für einen Cupsieg müsste das locker reichen.