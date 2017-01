Das meint BLICK zum Fussballer des Jahres :  Hoarau muss man lieben

Guillaume Hoarau spielt seit zweieinhalb Jahren in der Super League. Und Woche für Woche fragt man sich: Warum schaffen es die Schweizer Verteidiger nach dieser langen Zeit nicht, gegen ihn effektiv zu verteidigen?

Die eine Antwort ist: In keinem Mannschaftsteil sind die Super-League-Mannschaften so schlecht besetzt wie in der Abwehr. Wir produzieren kaum gute Innenverteidiger in unserer Liga. Es ist kein Zufall, dass auch die Nati in dieser Zone am schlechtesten aufgestellt ist.

Die zweite Antwort: Hoarau bewegt sich so gut wie kein anderer. Im Passspiel hat er Defizite, ein Techniker ist er nicht. Aber er setzt seinen Körper im Zweikampf und im Kopfballspiel besser ein als jeder andere. Er ist meist kaltblütig und versenkt jeden Penalty. Er ist ein Phänomen.

Nun wurde er zum besten und beliebtesten Fussballer der Schweiz gewählt. Obwohl YB meilenweit von einem Titel entfernt war. Er gewann auch, weil man diesen Typen einfach lieben muss. Er spielt spektakulär und stellt auch neben dem Platz etwas dar. Und er passt mit seiner weltoffenen, musischen, künstlerischen Lebenseinstellung perfekt ins links-grüne Bern.

Was ihm fehlt, ist ein Titel. Die Chance für YB ist so gross wie nie. Winterthur wartet zu Hause im Cup-Viertelfinal. Danach ein wenig Losglück und ein Heimspiel auf Kunstrasen – der Final wäre so gut wie sicher. Hoarau, bald 33, hat nun die Chance, vom Fan-Liebling zur Legende zu werden.