Das meint BLICK zu den Abgängen im YB-Verwaltungsrat

«Weitere Köpfe müssen rollen.» So kommentierte BLICK den Abgang von Urs Siegenthaler als Verwaltungsrat und Leiter der YB-Sportkommission am 16. September. Nun sind die Köpfe heute gerollt.

Natürlich aus freien Stücken, versteht sich von selbst. Berufliche Überbelastung, neue berufliche Herausforderungen, Erreichen des Pensionsalters. Denn hatten nicht die Gebrüder Rihs, die YB-Besitzer, im Nachgang der Siegenthaler-Affäre gesagt, es werde keine weiteren Veränderungen im VR von YB geben?

Hatten Sie. Doch das war vor sieben Wochen. Eine Ewigkeit im Fussballgeschäft. Die Realität vom 17. November ist folgende: Präsident Werner Müller, Barbara Hayoz und Peter Marthaler verlassen den VR.

Zwei der vier, die mitverantwortlich sind für die Siegenthaler-Affäre. Hayoz, weil sie im VR für die Finanzen zuständig war, die YB in den letzten Jahren nie in den Griff kriegte. Jener Punkt, der dem damaligen Sportchef Fredy Bickel den Kopf kostete.

Und Marthaler, weil er die dilettantische Medienmitteilung zur Bickel-Entlassung unter Umgehung des Leiters der Unternehmens-Kommunikation verfasste.

Es passiert also doch was im Staat Bern. Nur etwas später als andernorts. Zuerst mal aussitzen. Dann Gras wachsen lassen. Und wenn alle eingeschlafen sind –­ agieren. In der Hoffnung, dass die Aktion glatt durchgeht. Ohne grosses mediales Tamtam. Dieses Ziel dürfte YB erreichen. Immerhin.