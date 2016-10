Celestini und Alioski sind die überragenden Figuren

Ein Viertel der Saison ist absolviert, die beiden überragenden Figuren heissen Ezgjan Alioski (24) und Fabio Celestini (40).

Bei YB beissen sie sich wohl noch heute ins Knie, weil man den pfeilschnellen Flügel damals vor drei Jahren nach Schaffhausen ziehen liess. Mittlerweile spielt Alioski im Tessin und hat riesigen Anteil am Höhenflug der Luganesi. Nach neun Runden auf Rang 4? Dem Linksfuss sei Dank.

Noch besser dran ist Aufsteiger Lausanne. Rang 3, 20 Tore erzielt. Nur Basel schoss mehr. 4:4 gegen Thun, 5:0 gegen Vaduz, 2:7 gegen YB. Lausanne ist alles, nur nicht langweilig.

Das liegt in erster Linie am Mann an der Seitenlinie: Fabio Celestini. Der 40-Jährige war als Fussballer schon der Chef (35 Länderspiele, Captain bei Marseille), auch als Coach könnte er ein Grosser werden. Wer die Liga mit der jüngsten Mannschaft (Durchschnittsalter 23,3 Jahre) aufmischt, hat einen Plan.

Gut möglich, dass der Höhenflug im Waadtland anhalten wird. Celestini, der Ur-Lausanner, will in der viertgrössen Stadt der Schweiz etwas aufbauen, hat noch einen drei Jahre gültigen Vertrag, trägt seinen Klub im Herzen, möchte 2019 ins neue Stadion einziehen.

In Lugano hingegen könnten sie ihren besten Mann schon bald verlieren. Alioski wird nach seinen Top-Leistungen nicht zu halten sein, schon im Winter werden sich YB, Sion und Klubs aus dem Ausland ein Wettbieten um ihn liefern.

Darum gilt für die Tifosi: Geniessen, solange er noch da ist. Schon morgen im Duell gegen Celestinis Lausanne.