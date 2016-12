«Das ist eine Ehre!» :  Espen-Hefti ist einer der wertvollsten Rechtsverteidiger der Welt

In Basel stehen beim Abpfiff gleich sechs St. Galler im U21-Alter auf dem Platz. Silvan Hefti (19), Albian Ajeti (19), Roy Gelmi (21), Gianluca Gaudino (20), Lucas Cueto (20) und Boris Babic (19).

St. Gallen wird zum Jungbrunnen! Noch vor zwei Jahren kam kein einziger U21-Spieler zum Einsatz. Nun belegen die Ostschweizer bei den U21-Einsatzminuten Platz 2 hinter Lausanne.

Das liegt vor allem an Hefti, der seine zweite Saison als Stammspieler bestreitet. Er ist mit 19 das Nachwuchs-Aushängeschild.

«Ich bin gerne das Vorbild. Unsere Junioren fragen mich oft, wie es ist bei den Profis. Ich sage dann: Das Spiel ist schneller, man spielt vor überwältigend vielen Fans und viele Teamkollegen sind Familienväter», sagt Hefti.

Der Teenager ist gelernter Innenverteidiger. Doch seit er im Juni 2015 in einem Test rechts hinten überzeugte, spielt er da. «Ich bin stolz, dass ich mich so schnell anpassen konnte.»

Er hat sich nicht nur angepasst, er ist durchgestartet. Der U21-Natispieler gehört gemäss Transfermarkt.ch zu den wertvollsten Rechtsverteidigern mit Jahrgang 1997. Weltweit! 1,3 Mio. Franken.

«Das ist eine Ehre und zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin», sagt Hefti, der zuletzt in der Dreierkette wieder mehr Innenverteidiger-Aufgaben übernahm. «Auf dieser Position sehe ich meine Zukunft.»

In einem Atemzug mit Talenten wie Henrichs (Leverkusen), ter Avest (Enschede), Lirola (Sassuolo) und Dodo (Porto Alegre) genannt zu werden – lockt Hefti schon das Ausland?

«Eine grosse Liga ist erst mittelfristig das Ziel. Erst will ich mich in St. Gallen weiterentwickeln.» Auch die KV-Lehre will Hefti abschliessen. Im Klub wird Heftis Fleiss und seine Demut geschätzt. Der Youngster fiel auch in der Krise diesen Herbst nicht ins für junge Spieler typische Loch.

Hefti: «Leistungsschwankungen konnte ich schon früher gut abfedern. Die Phase, als es uns nicht gut lief, hat mich weitergebracht.»

Heftis Ziel für die Rückrunde: «Ich möchte noch dominanter auftreten, entscheidender sein fürs Team. Und mein erstes Tor schiessen!»

Da spielt er dann mit Klublegende Tranquillo Barnetta (31) zusammen. Von ihm hat er sich als Knirps noch ein Autogramm geholt!

**********

U21-Spieler in der Super League

Klub / Anzahl Spieler (davon Ausl.) Anteil an Einsatzminuten (nur Schweizer)

Lausanne 7 (2) 18,3 %

St. Gallen 6 (2) 13,5 %

GC 9 (2) 11,6 %

Sion 9 (3) 10,8 %

Luzern 9 (0) 10,6 %

YB 8 (2) 7,4 %

Thun 8 (1) 4,6 %

Vaduz 3 (1) 4,2 %

Lugano 7 (4) 0 %

Basel 5 (1) 0 %

Quelle: Fussballmagazin ZWÖLF