Das FCB-Trainerkarussell :  Fischer, Fink, Koller oder wer?

Die Zukunft des FCB ist ungewiss. In der Liga dominiert man, international reichts nicht. Eigengewächse hat man keine eingebaut, die Neuen aber auch nicht vorangebracht.

Was also tun, fragt man sich beim FCB. Was tun mit Coach Urs Fischer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und dessen Option auf Verlängerung (noch) nicht in Kraft

getreten ist. Ein Trainer­wechsel jetzt im Winter scheint ausgeschlossen, zu sehr hat Präsident Bernhard Heusler Fischer den Rücken gestärkt: «Wir müssen kein Zeichen setzen mit einer ­vorzeitigen Verlängerung. Er macht einen hervorragenden Job.»

Den FCB-Bossen verschafft dies jetzt vor allem eines: Zeit. Zeit, um zu definieren, wie der FCB der Zukunft aussehen und wer diesen dann leiten soll. BLICK sagt, an welche Kandidaten die Bosse dabei denken könnten.

Urs Fischer 10 %

Dass man ihn auch mit Vertrag und Meistertitel entlassen könnte, weiss man spätestens seit Murat Yakin. Will der FCB wieder mehr Spektakel und internationale Highlights, wird man sich von Fischer trennen.

Thorsten Fink 20 %

Der Deutsche hat bei Austria Wien zwar seinen Vertrag bis 2019 verlängert,

dass er aber auch aus laufenden Verträgen aussteigt, wissen sie in Basel aber bestens. Ist beliebt, sein Fussball offensiv.

Raphael Wicky 20 %

Entscheiden sich die Bosse, in Zukunft wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen, dann ist der U21-Coach der richtige Mann dafür.

Adi Hütter 12 %

Der YB-Coach lässt genau den Fussball spielen, den die FCB-Fans sehen wollen. Schnell, dominant und spektakulär.

René Weiler 12 %

Bei Anderlecht in der Kritik. Der FCB dachte schon an ihn, bevor man Paulo Sousa verpflichtete.

Markus Babbel 8 %

Der FCL-Coach gehört zum erweiterten Kreis der Favoriten. In Luzern hat er Vertrag bis 2018. Babbel würde seinen eigenen Staff mitnehmen wollen. Rahmen würde ihm aber kaum zum FCB folgen.

Marcel Koller 8 %

Geht sein Österreich-Abenteuer bald zu Ende? Der Schweizer Trainer des Jahres hätte den Respekt auf sicher.

Fabio Celestini 5 %

Klar, beobachtet man das neue Trainertalent der Liga. Den Offensivfussball, den er in Lausanne praktizieren lässt, würde man auch in Basel gerne sehen. Die fehlende Erfahrung dürfte ein Problem sein.

Mister X 5 %

Überraschen die Herren Heusler und Heitz einmal mehr die Fussballschweiz? Es bleibt ihnen ein halbes Jahr, um Gewissheit über die FCB-Zukunft zu finden.