FC Basel-Umfrage: Fans wollen im Sommer einen neuen FCB-Trainer

Im Sommer wurde Urs Fischer (50) mit dem FC Basel überlegen Schweizer Meister. Die heimische Liga führt der Zürcher mit den Baslern bereits wieder mit zwölf Punkten Vorsprung an.

Trotzdem ist am Rheinknie nicht alles in Butter. Denn Fischer wird die Geister der Vergangenheit einfach nicht los! Seine Vorgänger haben die Champions-League-Sterne vom Himmel geholt, Urs Fischers Auftritte unter Europas Scheinwerfern sind im Vergleich zu Yakin, Sousa und Co. nicht mehr als eine Sternschnuppe.

Im letzten Jahr hat er die Champions-League-Quali verpasst, in dieser Saison steht der FCB nach vier Gruppenspielen mit nur einem Zähler da.

Fischers Vertrag läuft im Sommer aus und beinhaltet eine Klausel auf Verlängerung. Anzunehmen ist, dass eine weitere Zusammenarbeit auch davon abhängt, wie sich die FCB-Elf international verkauft. Um das zu schaffen, brauchen die Basler am 23. November bei Ludogorez Rasgrad wohl einen Sieg. Schafft Fischer dies nicht, dürften in Basel bald mögliche Nachfolger herumgereicht werden. Lausannes Trainer Fabio Celestini soll bereits die Aufmerksamkeit der FCB-Bosse erregt haben.

Und auch die Leser haben bereits ein Urteil gefällt. 60,2 Prozent von 10'164 Teilnehmern der Meinung, dass ein neuer Trainer her muss.