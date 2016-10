2:2 dank Penalty-Geschenk FCB duselt sich in Lugano zu einem Punkt

Nein, er ist nicht mehr derselbe wie vor sechs Jahren. Damals bei YB rannte Seydou Doumbia dreimal pro Woche zum Coiffeur, verbrachte einst neun (!) Stunden am Stück im Salon, überraschte mit den ausgefallensten Frisuren. Und heute? «Bin ich zu alt für solche Sachen», so der 28-jährige Ivorer. Sein Haarschnitt? Brav. Er wolle seine Tochter nicht mit verrückten Frisuren erschrecken, sagt der FCB-Stürmer. Drei Jahre alt ist die Kleine mittlerweile, noch bis vor kurzem lebte sie weit weg von ihrem Vater, in Belgien, im Heimatland ihrer Mutter.

Nun ist die Familie vereint, gemeinsam haben sie ein Haus in der Nähe vom Joggeli gefunden. «Es ist wichtig für mich, dass meine Familie bei mir ist. In Moskau war es nicht einfach, weil sie so weit weg war. Jetzt komme ich nach dem Training nach Hause und kann mit meiner Tochter spielen.»

Auch dass mit Serey Die und Adama Traoré zwei Landsmänner hier spielen, freue ihn sehr, so Doumbia. Kurzum: Der Mann fühlt sich wohl in Basel. Und er kommt immer besser im Fahrt. Sieben Tore in der Super League, auch in Paris überzeugt er trotz 0:3-Pleite. Teils wie zu seinen besten YB-Zeiten. 30 Tore in 32 Spielen erzielt Doumbia in der Saison 2009/10. Ob er diese Marke übertreffen wird? «Ich hoffe, dass ich meinen Tor-Rekord aus meiner YB-Zeit breche», sagt Doumbia, noch fehlen 24 Tore.

Die Frage, ob er auch nächste Saison für den FCB spiele, kann er nicht beantworten, denn er ist bis 2019 bei der AS Roma unter Vertrag. Zwar besitzt der FCB eine Kaufoption, ob diese eingelöst wird, könne man jetzt aber noch nicht sagen, so Sportdirektor Georg Heitz: «Dafür ist es zu früh!»

Doumbia selbst macht keinen Hehl daraus, wohin er gerne zurückkehren wolle: Auf die Insel, wo er bei Newcastle spielte. «Ich habe schon immer gesagt, dass England mein Traum ist. Das wird auch so bleiben. Seit mein Vorbild Didier Drogba in die Premier League wechselte, träume ich von der Insel!»

Heute aber heisst die Realität erst Lugano. Um 20 Uhr im Cornaredo.