Cup-Hauptprobe in Bern GC zittert vor Bomben-Hoarau

Zweimal YB – GC innert drei Tagen. Heute in der Meisterschaft, am Mittwoch im Achtelfinal des Cups. Der K.o.-Wettbewerb ist für beide Klubs die letzte Chance, diese Saison doch noch einen Kübel zu holen.

Bei der Pokal-Hauptprobe laufen die Zürcher, die 2013 ihren 19. und letzten Cup holten, heute auf dem Berner Plastik auf dem Zahnfleisch auf. Neben Trainer Pierluigi Tami sind auch Captain Källström, Zesiger und Bamert gesperrt, Sigurjonsson und Munsy fraglich.

Tami: «Es war ohnehin schon schwierig, doch jetzt sind bei YB die besten Spieler zurück.» Er meint Sékou Sanogo und vor allem Guillaume Hoarau.

Beim 3:1-Sieg am Donnerstag in der Europa League gegen Apoel Nikosia schoss Hoarau gleich ein Dreier-Pack. Der Franzose löste mit seinen Europacup-Treffern 7, 8, und 9 YB-Legende Geni Meier (†2002) ab. Der Schaffhauser, der mit den Bernern ab 1957 vier Meistertitel in Serie feierte, wurde Bomben-Meier gerufen. Jetzt zittert GC vor Bomben-Hoarau.

Denn die Zürcher sind auch diese Saison hinten nicht ganz dicht. Tami: «Wir haben trotz den Abgängen von Dabbur, Ravet und Tarashaj den drittbesten Angriff – aber auch die drittschlechteste Abwehr der Liga.» Oder 22 Gegentore in 11 Spielen.

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2015 hat’s der ehemalige U21-Nati-Coach mit 11 (!) Innenverteidigern versucht. Heute heisst das Duo wohl notgedrungen Basic/Pnishi.

Trotz aller Defensiv-Sorgen: GC liegt nur einen Punkt hinter YB. Tami: «Sie hatten sieben Verletzte, sonst wären sie nicht in dieser Situation.»

