Peter Zeidler bester Sion-Coach aller Zeiten

Zwei Komma fünf Punkte pro Match. 2,5! Dies ist die Ausbeute des FC Sion unter Trainer ­Peter Zeidler (54). Acht Spiele, 20 Punkte. Da kommt keiner hin, seit der FC Sion (wieder) in der Super League spielt. Dies ist seit 2006 der Fall. Der zweitbeste Coach in dieser Phase heisst Nestor Clausen. Schnitt: 2,1. «Das ist doch der Argentinier. Hat der nicht an einer Weltmeisterschaft gespielt?», fragt Zeidler rhetorisch.

Korrekt. Clausen war sogar Weltmeister. Im Jahr 1986. In Sion gelang ihm als erster Trainer nach dem Aufstieg ein Start nach Mass: zehn Spiele, 21 Punkte. Doch Clausen warf schon bald enerviert das Handtuch.

Drittbester ist Sébastien Fournier, der zu Beginn der Gattuso-­Saison 2012/13 durchstartete: acht Spiele, 16 Punkte. Dann stolperte er über die Casino-Ausgangs-Affäre. Präsident Christian Constantin wollte sie unter den Teppich kehren. Fournier machte sie publik und besiegelte sein schnelles Ende.

Zeidlers Vertrag läuft aus – es gibt Interesse aus dem Ausland

Heute ist Fournier Nachwuchschef beim FC Sion, «und damit einer der wichtigsten Ansprechpartner für mich», so Zeidler. «Wir sind beide Frühaufsteher und treffen uns jeden Tag morgens um sieben.»

Reden wir über den Deutschen. Was bedeutet ihm dieser Rekord? «Ach. Es schmeichelt mir natürlich schon. Auch wenn ich die ‹Zeidler-Tabelle› gezeigt erhalte, in welcher wir punktgleich mit Basel, aber um ein Tor besser sind. Dabei mag ich das gar nicht so. Für mich ist es schwierig, über mich zu reden. Viel wichtiger ist es, besser zu spielen, um weiter zu ­gewinnen. Denn wir sind nach wie vor nicht zu hundert Prozent stabil. Das hat man in Schaffhausen gesehen.»

Zeidlers Start nach Mass hat für Aufsehen gesorgt. Auch im Ausland, in der Bundesliga. Erste Interessenten haben sich gemeldet, denn der Vertrag des ehemaligen Französisch-Lehrers läuft Ende Saison aus. Zeidler: «Zuerst spreche ich mit CC. Aber nicht vor Ende der Vorrunde.»

Was sagt CC über Zeidler? «Der Rekord zeigt, dass Peter gut arbeitet.» Was macht Zeidler richtig und speziell gut? «Er ist ein guter Kommunikator. Ich mag seine Sichtweise des Fussballs. Er ist fordernd, ohne die Spieler zu verschleissen. Er setzt auf die Jungen. Er belohnt gute Trainingsarbeit. Er hat sicher ein gutes Kader. Doch dessen Potenzial muss man zuerst ausschöpfen.» Mit dem «guten Kader» klopft CC sich und seinem Sohn Barth auf die Schulter, denn die Kader-Zusammensetzung war deren Job. Nicht? «Wir haben ein sympathisches Team», sagt CC.

Er hat endlich im Trainerlotto ­einen Volltreffer gelandet nach den vielen Nieten, die er zog.

CCs Top- und Flop-Trainer seit 2006

Die Rangliste der Sion-Trainer seit dem Wiederaufstieg in die Super League im Jahr 2006. Bei Trainern, die mehrmals im Wallis tätig waren, wird jede Periode einzeln aufgeführt.