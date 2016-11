Carlitos erzählt von seiner Kindheit :  «Mein Vater wurde ermordet!»

Kaum eine Sittener Offensiv­aktion, die nicht über den 34-Jährigen läuft. Der Mann ist omnipräsent, macht Traumtore, gibt Traumassists. Carlitos hier, Carlitos da. Carlitos überall!

Dennoch sehe man nicht den besten Carlitos aller Zeiten. Sagt er selbst. «Ich war auch in meinen drei Basel-Jahren stark. Und in Estoril. Und letzte Saison hier in Sion.»

Mit Basel wird er je zwei Mal Meister und Cupsieger. Das Highlight ist aber ein anderes. «Das 1:1 im Camp Nou. Tor Derdyiok, Assist Carlitos.» Dass Basel zu Hause gegen die Katalanen 0:5 einging, verschweigt Carlitos. «Ist ja logisch, dass wir so auf die Kappe kriegten – ich war nicht dabei.» Der Schalk blitzt aus den Augen des Sion-Spiel­machers.

«Ich war auch in meinen drei Basel-Jahren stark»

Im bisher so erfolgreichen System Zeidlers spielt Carlitos eine wichtige Rolle. Nicht nur auf dem Feld, das war auch unter Didier Tholot so. Aber auch daneben. Die beiden Captains heissen wohl Reto Ziegler (mit Binde) und Vero Salatic (ohne Binde) ­– doch auch Carlitos gehört dem engsten Zeidlerschen Führungszirkel an. Als Wort- und Gruppenführer der Latinos und Afrikaner. Er versuche vor allem eines, so Carlitos, nämlich allen beizubringen, wie wichtig Respekt und Teamgedanke seien. «Bin ich deshalb ein Leader?», fragt er rhetorisch. «Okay, vielleicht aufgrund meines Alters und meiner Erfahrung.»

Und das ist nicht nur fussballerische Erfahrung. Carlitos ist mittlerweile zweifacher Vater. Und als er zehn Jahre alt ist, wird sein Vater in Lissabon bei einem Streit unter Kapverdern ermordet. «Meine Eltern trennten sich, als ich einjährig war. Mein Vater verliess die Familie. So lernte ich ihn nie richtig kennen. Weshalb sein Tod für mich auch nie ein richtiger Schock sein konnte.»

Einen Schock soll heute indes Basel haben. Denn trotz nostalgischer Gedanken lässt Carlitos keine Zweifel offen, was heute im wohl ausverkauften Tourbillon passieren soll: «Der FCB soll erstmals diese Saison in der Super League verlieren!»