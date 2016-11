Bundesliga-Rückkehr des St. Gallers als Winter-Option :  Schiesst sich Ajeti zu Augsburg zurück?

Er kommt in der Ostschweiz immer besser in Fahrt: Stürmer Albian Ajeti (19). Zwei Tore in den letzten drei Spielen, in denen St. Gallen sieben Punkte holte.

Sowohl in Lugano als auch gegen GC trifft der Augsburg-Leihspieler zum wichtigen 1:1-Ausgleich. Sein erstes seiner drei Saisontore war das Siegtor in Thun im September.

«Wenn ich in meinen Rhythmus komme, schiesse ich meine Tore», sagt Ajeti. Mit drei Toren bei zehn Einsätzen trifft er im Schnitt am häufigsten aller Espen.

Jetzt lautet die grosse Frage: Reicht das, um sich schon in dieser Winterpause wieder zurück nach Augsburg zu schiessen?

Denn obwohl der Leihvertrag pro forma bis Saisonende ausgestellt wurde, wusste Ajeti schon bei der Ankunft in St. Gallen Ende August um die Option einer möglichen Rückkehr im Winter.

Augsburg belegt momentan Rang 12 und leidet an Tor-Armut: Kein Spieler hat mehr als zwei Tore erzielt. Ob diese Probleme das Stürmertalent aus Basel lösen kann?

Augsburg-Geschäftsführer Stefan Reuter sagte im August: «Albian benötigt regelmässige Einsätze, um sich weiterentwickeln zu können.»

Die Tendenz – Ajeti wird St. Gallen in der Rückrunde treu bleiben, um weiter Spielzeit in die Beine zu bekommen.

Sein Ziel, mit einem anderen Standing in die Bundesliga zurückzukehren, kann er so mit weiteren Toren untermauern. Auch Ajeti selber sagt: «Ich bleibe wohl bis zum Sommer.»