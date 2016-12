Bescherung bei den Innerschweizern :  Schwegler zurück zum FCL

Liebe FCL-Fans, wir freuen uns, Euch schon einen Tag vor Heiligabend diese frohe Botschaft überbringen zu können: In Luzern dauert dank Sportkoordinator Remo Gaugler die Bescherung bis nächsten Sommer an!

Das erste Geschenk gibts schon jetzt: Markus Neumayr wird dem FCL erhalten bleiben. Nach seinem Flirt mit Sion hat sich der Regisseur entschieden, in der Innerschweiz zu bleiben, er verlängert seinen Vertrag bis 2019. Wie auch Mittelfeldspieler Joao Oliveira (20).

Ein weiteres Geschenk unter dem weiss-blauen Christbaum: Zur Rückrunde hin kommt von Le Mont der brasilianische Innenverteidiger Lucas Alves. Der 24-Jährige wird die Oldie-Defensive mit Tomislav Puljic (33) und Ricardo Costa (35) auffrischen.

Und warum eigentlich soll es nur im Winter eine Bescherung geben? Geschenke machen doch auch im Sommer Freude! Denkt man sich auch beim FCL.

Schwegler kehrt nächste Saison zurück

Wie BLICK aus Österreich erfuhr, werden die Innerschweizer ihren Fans schon bald eine frohe Botschaft verkünden können.

Der verlorene Sohn Christian Schwegler wird zur neuen Saison hin von Salzburg nach Luzern zurückkehren! Der 32-Jährige Rechtsverteidiger durchlief beim FCL die Nachwuchsabteilungen, absolvierte danach 40 Spiele in Weiss-Blau, war Captain beim FCL. 2005 verliess er die Heimat in Richtung Bielefeld, spielte für YB und seit 2009 für Red Bull Salzburg. Dass er eines Tages zurückkehren möchte in die Heimat, wo er noch immer in Schenkon LU ein Haus besitzt, daraus machte er nie einen Hehl. Jetzt hat er sich entschieden, ab 2017/18 wieder das FCL-Trikot tragen zu wollen. Ein Wunschtransfer der FCL-Bosse, der in Erfüllung gehen wird.

Ob noch ein weiterer dazu kommt? Möglich. Die Luzerner sollen, wie auch Sion, an Schaffhausens Sturm-Talent Shkelqim Demhasaj dran sein. Auch der 20-Jährige soll auf die neue Saison hin kommen.

Na dann. O du fröhlicher FCL!