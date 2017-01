Berater bietet ihn überall an :  FCB will Boëtius unbedingt loswerden

Er kam als Versprechen, konnte die Erwartungen bislang aber nicht erfüllen: Jean-Paul Boëtius (22). Für 2,5 Millionen Franken wechselt der Holländer im Sommer 2015 von Feyenoord Rotterdam ans Rheinknie, seither hat er gerade einmal 23 Pflichtspiele für den FC Basel absolviert.

Während er in seiner ersten Saison noch ab und an auf dem Rasen stand, tendieren seine Einsätze in der laufenden Spielzeit gegen Null: 72 (!) von möglichen 1620 Einsatzminuten hat der Flügelspieler in der Super League absolviert, in der Champions League kam er gar nicht zum Einsatz.

Einzig im Cup spielte er eine Hauptrolle, brachte den FCB gegen Rapperswil, Zug und Tuggen mit drei Toren und einem Assist praktisch im Alleingang in den Viertelfinal.

Dass er diesen erleben wird, ist aber unwahrscheinlich, sein Berater bietet den langjährigen holländischen U-Nationalspieler bei verschiedenen Vereinen an. Der PSV Eindhoven soll, so ist aus Holland zu vernehmen, ein Angebot für ein Leihgeschäft abgelehnt haben. Beim FCB hat Boëtius noch einen Vertrag bis 2019.

Dass der FCB bei einem allfälligen Abgang des Holländers keinen Ersatz holen wird, ist klar, denn die Kontingentsliste der Basler platzt aus allen Nähten, einzig ein «Home-trained-player», oder auf Deutsch: ein in der Schweiz ausgebildeter Spieler darf auf die Liste genommen werden. Gut möglich, dass dieser Manuel Akanji heisst, der nach seinem Kreuzbandriss wieder zu 100% einsatzfähig ist.