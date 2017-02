Erstes Spiel nach Källström-Abgang Vasic-Bock leitet GC-Pleite gegen Thun ein

Das Spiel:

Lange geht nicht viel im Auftakt-Spiel. Bis Thun vor der Pause aufdreht. Erst trifft Rapp den Pfosten, Minuten später zappelt der Ball im Netz der Hoppers. Die Berner Oberländer führen im Letzigrund. GC-Coach Tami bringt daraufhin drei neue Offensiv-Kräfte. Doch auch die bringen nicht den gewünschten Erfolg. Ein harmloses GC verliert das erste Spiel nach dem Källström-Abgang.

Das Tor:

0:1, 37. Minute | Dejan Sorgic: Fassnacht bringt den Ball von der Seite rein. GC-Goalie Vasic verschätzt sich, fliegt am Ball vorbei. Sorgic steht richtig und köpfelt ein.

Der Beste:

Torschütze Sorgic. Ein Treffer reicht bei diesem müden Kick für diese Auszeichnung.

Der Schlechteste:

GC-Goalie Vasic greift vor dem 0:1 im Fünfmeterraum kläglich daneben.

Das gab zu reden:

Wer erbt das Amt von Ex-GC-Captain Kim Källström? Lange hat Coach Tami geschwiegen. Erst kurz vor der Partie wird klar: Numa Lavanchy übernimmt die Binde und ist der neue Chef der Grasshoppers auf dem Platz. Alban Pnishi ersetzt Källström im defensiven Mittelfeld.

So gehts weiter:

Thun empfängt in einer Woche den Leader aus Basel (17.45 Uhr). Die Grasshoppers reisen am gleichen Tag ins Tessin zu Lugano (20 Uhr).

**********

GC - Thun 0:1 (0:1)

3500 Fans, Letzigrund

SR: Klossner

Tore: 37. Sorgic (Fassnacht) 0:1.



Bemerkungen: GC ohne Sigurjonsson, Basic, Mall und Sherko (alle verletzt). Thun ohne Ferreira, Bigler, Reinmann und Markovic (alle verletzt).

GC: Vasic; Lavanchy, Bamert, Bergström, Antonov; Brahimi, Pnishi, Bajrami; Caio, Andersen; Tabakovic.

Thun: Faivre; Glarner, Schindelholz, Bürki, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Fassnacht; Rapp, Sorgic.

Gelb: 65. Glarner (Schwalbe). 70. Bürki (Foul). 93. Schindelholz (Foul).

Auswechslungen:

GC: Munsy (60. für Pnishi). Gjorgjev (68. für Tabakovic). Huziker (76. für Andersen).

Thun: Peyretti (75. für Sorgic). Geissmann (90. für Rapp). Schirinzi (92. für Tosetti).