Tranquillo Barnetta: Offener Dankesbrief an FC St. Gallen-Fans

Nach zwölf Jahren im Ausland kehrt Tranquillo Barnetta zu seinem Stammklub St. Gallen zurück. Im Januar ist es soweit. Noch steckt der St. Galler aber in der Schlussphase der MLS-Regular-Season mit Philadelphia Union, die erste Playoff-Quali seit 2011 ist dem US-Klub kaum mehr zu nehmen.

Da der Wechsel nun feststeht, wendet sich Barnetta mit einem offenen Brief an die Philadelphia- und auch an die FCSG-Fans. Die Übersetzung des in Englisch verfassten Briefs:

«Liebe Union-Fans,

obwohl es eine wunderbare und aufregende Zeit war (und immer noch ist), hier in Philly zu spielen, habe ich mich letzte Woche zur Rückkehr zu meinem ersten Profi-Klub entschieden. Im Januar 2017 gehe ich zurück zum FC St. Gallen in der Schweiz.

Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mal in meine Heimat zurückkehren möchte. Die Zeit dafür scheint jetzt reif. Ich freue mich riesig, nach Hause zurückzukehren. Ich freue mich, dem Klub und der Stadt, die meine Karriere ermöglicht haben, etwas zurückzugeben.

Jetzt möchte ich mich bei allen riesig bedanken. Bei meinen Union-Fans, der ganzen Mannschaft und dem Staff. Sie alle haben es mir von Anfang an hier leicht gemacht. Ich habe hier unvergessliche Erfahrungen sammeln dürfen und ich will jetzt jede Sekunde geniessen, die mir noch bleiben. Lasst uns jetzt den Playoff-Platz sicherstellen!

Und an meine Fans zu Hause: Danke, dass ihr so lange auf mich gewartet habt. Danke für die Unterstützung während meiner Zeit im Ausland. Das war für mich nie selbstverständlich, deshalb schätze ich es umso mehr. Ich freue mich, heim zu kommen und euch alle rund ums Spielfeld und in St. Gallen zu sehen.»