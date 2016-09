Murat Yakin bei Thun - St. Gallen auf der Tribüne

Thun-Arena am Dienstagabend. Am Spielfeldrand stehen zwei Trainer, die massiv unter Druck stehen: Thuns Jeff Saibene und St. Gallens Joe Zinnbauer. Thun ist Tabellenletzter, St. Gallen vor dem Spiel Zweitletzter. Auf der Tribüne in der Arena sitzen zwei ehemalige Thun-Trainer: Bernard Challandes (2011 – 2012) und Murat Yakin (2009 – 2011). St. Gallen gewinnt das Kellerduell mit etwas Glück 2:1. In der Ostschweiz darf man fürs Erste durchatmen.

Ganz anders die Gemütslage im Berner Oberland. Sportchef Andres Gerber: «Es ist eine schwierige Situation. Im Moment wollen die Bälle einfach nicht rein.»

Und was hat es zu bedeuten, dass zwei Ex-Thun-Trainer auf der Tribüne sitzen? Gerber: «Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen und kopflos werden.» Saibene sitzt trotz lediglich 5 Punkten aus 8 Spielen fest im Sattel. Gerber: «Ich wüsste nicht, welche Massnahmen wir ergreifen sollten. Das Trainerteam harmoniert, die Mannschaft lebt.»

Die Verantwortlichen in St. Gallen hatten Joe Zinnbauer bereits vor den Spielen gegen Le Mont (Cup) und in Thun das Vertrauen ausgesprochen. Daran dürfte sich nach zwei Siegen in vier Tagen nichts geändert haben.

Murat Yakin (weiter mit grauem Bart) hat allerdings familiäre Bande zum FC St. Gallen: Sein Bruder Hakan arbeitet im Nachwuchs von St. Gallen.

Challandes seinerseits besucht regelmässig Spiele in der Schweiz, seit er vor zweieinhalb Jahren als Nationaltrainer Armeniens zurückgetreten ist.