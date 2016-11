Alle Klubs im grossen BLICK-Vergleich :  So günstig ist die Super League!

Lugano-Fan sollte man sein. Zumindest beim Blick aufs Portemonnaie. Nur 4 Franken zahlen die Fans im Cornaredo für ein Bier, das Trikot ist für unschlagbar günstige 79 Franken zu haben.

Auch in Sachen Saisonkarten liegen die Bianconeri in Führung, nur 220 Franken kostet das günstigste Abo. Zum Vergleich: Beim Rekordmeister müssen die Fans mindestens 325 Franken pro Jahr zahlen.

Dafür können sich die Hoppers damit trösten, dass sie schon 27 Meisterpokale im Trophäenschrank haben, während Lugano seit 1949 auf den vierten Meistertitel wartet. Die günstigsten Einzeltickets gibts beim Branchenprimus und in der Ostschweiz. Wer in der Muttenzer- und in der Espenkurve steht, zahlt 20 Franken pro Match.

Dafür werden die St. Galler zur Kasse gebeten, wenn es – welch Überraschung – um die Wurst geht. 7.50 Fr. legt ein Fan auf die Tisch, um sich die Spezialität zu gönnen. Im Ländle hingegen ist die Wurst ein Schnäppchen, nur 6 Franken zahlt, wer Hunger hat.

Und am anderen Ende der Tabelle? Steht Lugano. Acht Franken kostet die Wurst.

Die grosse Super-League-Übersicht

Schal (Franken)

1. St. Gallen 15

2. Basel 20

Lausanne 20

Lugano 20

Vaduz 20

6. Sion 25

7. GC 30

Luzern 30

Thun 30

YB 30

Günstigstes Ticket

1. Basel 20

St. Gallen 20

3. Sion 23

4. GC 25

Lausanne 25

Lugano 25

Vaduz 25

YB 25

9. Thun 26

10. Luzern 28

Saisonkarte

1. Lugano 220

2. Lausanne 250

3. Thun 253

4. YB 270

5. Basel 275

St. Gallen 275

7. Sion 300

Vaduz 300

9. Luzern 320

10. GC 325

Trikot

1. Lugano 79

2. Vaduz 98

3. Basel 99

YB 99

Thun 99

6. Lausanne 100

St. Gallen 100

8. GC 109

Luzern 109

10. Sion 110

Bier

1. Lugano 4.00

Sion 4.00

3. Vaduz 5.00

4. Basel 5.50

GC 5.50

Luzern 5.50

St. Gallen 5.50

Thun 5.50

YB 5.50

10. Lausanne 6.40

Stadionwurst

1. Vaduz 6.00

2. Basel 6.50

Luzern 6.50

Thun 6.50

YB 6.50

6. GC 7.00

Lausanne 7.00

Sion 7.00

9. St. Gallen 7.50

10. Lugano 8.00