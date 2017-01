Abdi auf der FCB-Liste :  Schnappt sich Basel einen FCZ-Helden?

Champions League statt Championship? Aus England ist zu vernehmen, dass Almen Abdi (30) auf der Liste des FC Basel steht. Der offensive Mittelfeldspieler hat bei Sheffield Wednesday zwar noch einen Vertrag bis 2019, ist in der laufenden Saison aber in einer schwierigen Situation. Nur 550 von möglichen 2340 Spielminuten hat der Zürcher in der laufenden Saison absolviert, eine Oberschenkel-, eine Schulter- und eine Wadenverletzung warfen ihn zurück, Coach Carlos Carvalhal setzt nur vereinzelt auf den Zürcher.

Wechselt er nun zum FCB und spielt in der nächsten Saison in der Champions League? Schon einmal hätte Abdi die Möglichkeit gehabt, in die Schweiz zurückzukehren, Ex-YB-Sportchef Fredy Bickel wollte den Rechtsfuss mit allen Mitteln in die Hauptstadt lotsen, doch Abdi blieb auf der Insel, stieg mit Watford in die Premier League auf – und ist nun schon das fünfte Jahre in England. Hängt er ein sechstes an?

Viel spricht dafür. Doch klar ist: Soviel Lohn wie in England wird Abdi in der Schweiz nicht kassieren – und er hat, wenn er fit ist, noch immer genügend Klasse, um für einen guten Championship- oder einen mittelmässigen Premier-League-Klub zu spielen.

Abdi im Basel-Trikot gegen «seinen» FCZ? Das hätte durchaus seinen Reiz. Abdi ist ein Ur-Zürcher. Beim FCZ lernte er Fussball spielen und wurde vom Lehrling zum Torschützenkönig, zum Publikumsliebling, zum Meistermacher, zum Helden, bevor er unschön abserviert wurde.

Neben Abdi ist laut BLICK-Informationen auch Innenverteidiger Saulo Decarli (24) beim FCB ein Thema. Der Tessiner steht mit Braunschweig derzeit auf dem ersten Platz der zweiten Bundesliga. Auch Decarli hat – wie Abdi – noch einen Vertrag bis 2019. (skr/mu).