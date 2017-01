Ab an die Sonne! :  Hier verbringen die Super-League-Klubs ihre Trainingslager

Luzern hat schon am Montag begonnen. Am Mittwoch waren mit Basel, YB und Sion gleich das komplette Top-Trio der Super League an der Reihe. Dazu gesellt sich auch noch Thun: Trainingsstart für vier Klubs nach der Winterpause.

Trainingsstart bei Ski- statt Fussballwetter! Temperaturen um den Gefrierpunkt, Regen oder Schnee. In den nächsten Tagen wirds wohl in der ganzen Deutschschweiz noch kälter. Es drohen auch tagsüber Minus-Grade. Für die Spieler heisst es deshalb in den nächsten Tagen: Durchbeissen bis zum Abflug ins Trainingslager. Ausser Thun – die Berner Oberländer verzichten wegen der prekären Finanzlage auf ein Camp in südlichen Gefilden – reisen alle Super-League-Klubs für die Rückrundenvorbereitung an die Wärme.

Ab an die Sonne! Vaduz macht am Samstag den Anfang. Als erster von acht Vereinen reisen die Liechtensteiner nach Spanien, die neue Trenddestination. Die früher so beliebten Destinationen in der Südtürkei an der Mittelmeerküste bei Antalya will sich wegen der brisanten politischen Lage im Erdogan-Land kein Super-League-Vertreter mehr antun. Letztes Jahr war die Hälfte der Liga in der Türkei.

Jetzt kommen alle nach Spanien. Noch letztes Jahr waren es nur vier Klubs: Basel, GC, Luzern und Sion. Der FCL und der FCB sind wieder in Marbella. GC ist neu in Benidorm, Sion ist diesmal Gast in Murcia. Auch Lugano reist nach dem letztjährigen Camp in der Heimat vom damaligen Trainer Zdenek Zeman (It) auf die Iberische Halbinsel.

Nur St. Gallen weicht nach Malta aus

Nur der FC St. Gallen entschied sich nach der Stornierung des Türkei-Camps gegen Andalusien und für Malta. Apropos St. Gallen: Auch bei den Espen sind heute die Ferien vorbei. Die Spieler müssen heute aber noch nicht an die Kälte. Es sind Leistungstests an der Wärme angesagt. Morgen gehts dann draussen in der Kälte auf dem Trainingsgelände Gründenmoos los.