4:2-Sieg gegen GC: Sion unter Peter Zeidler weiter unbesiegt

Das Spiel: Eigentlich startet GC gut in diese Partie. Doch dann ist nur noch Sion am Drücker, lanciert Angriff um Angriff und bleibt in der ersten Hälfte stets brandgefährlich. Nach einem Akolo-Doppelschlag innert zwei Minuten und einem Foulpenalty scheint Sion einen ungefährdeten Sieg einzufahren. Doch in der zweiten Hälfte kommt GC aus dem Schneckenhaus raus, ist bissiger als im ersten Umgang – und kommt nach Gelb-Rot gegen Adao zum 1:3. Geht da noch was? Ja! Jetzt dreht GC auf, kommt zum 2:3-Anschlusstreffer. Ein Konter der Sittener am Schluss bringt aber die Entscheidung per Penalty.

Die Tore:

1:0, 27. Minute: Toller Flachpass von Salatic in die Spitze. Akolo kommt an den Ball und spitzelt ihn unter Vasic hindurch zur Führung ins Netz.

2:0, 29. Minute: Doppelpack für Akolo! Adao spielt den Ball von der Grundlinie hoch in die Mitte, wo der 1,72m-kleine Akolo höher als Lüthi springt und per Kopf erhöht.

3:0, 35. Minute: Im Zweikampf mit Lüthi geht Karlen nach einem Schützen zu Boden. Ref Jaccottet zeigt auf den Punkt. Ein strittiger Entscheid. Ziegler verwandelt ohne Mühe.

3:1, 69. Minute: Freistoss Källström aus dem rechten Halbfeld. Der Ball kommt in den Strafraum, wo Basic hochsteigt und wuchtig einnickt.

3:2, 80. Minute: Sherko kommt über rechts an den Ball, setzt sich gegen Pa Modou durch und findet mit seinem flachen Pass Caio. Dieser leitet direkt weiter auf Munsy – der Anschlusstreffer!

4:2, 90. Minute: GCs Zesiger versucht den Konter von Assifuah zu unterbinden, zupft den Sion-Angreifer am Trikot. Wieder Penalty, wieder Ziegler, wieder Tor – die Entscheidung.

Die Besten: Akolo und Ziegler. Je zwei Tore der Sittener.

Der Schlechteste: GC-Verteidiger Lüthi. Nicht zum ersten Mal. An den ersten drei Gegentoren beteiligt.

Das gab zu reden: Vor Akolos 1:0 hebt Linienrichter Jobin kurz die Fahne wegen Offsides, Schiri Jacottet überstimmt ihn. Zu Recht. Und GC-Trainer Tami muss in der 76. Minute auf die Tribüne: Beleidigung des 4. Unparteiischen nach einem Wortgefecht mit Sion-Trainer Zeidler.

Die Statistik: Auch im sechsten Spiel unter Trainer Peter Zeidler lässt sich Sion nicht bezwingen. Im Gegenteil: Die Sittener fahren unter dem neuen Mann an der Seitenlinie den vierten Sieg ein und klettern in der Tabelle weiter nach oben.

So gehts weiter: Sion wird am 12. Spieltag am Sonntag in einer Woche auswärts bei Lausanne-Sport antreten (16 Uhr). GC ist ebenfalls am Sonntag zu Gast bei den Young Boys in Bern (13.45 Uhr).

Sion – GC 4:2 (3:0)

Tourbillon. – 8500 Fans. – SR: Jacottet.

Tore: 28. Akolo (Salatic) 1:0. 29. Akolo (Adao) 2:0. 34. Ziegler (Pen.) 3:0. 69. Basic (Källström) 3:1. Munsy (Lavanchy) 3:2. 90. Ziegler (Pen.). 4:2.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Madou; Adao, Salatic, Karlen; Akolo, Konaté, Carlitos.

GC: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesiger, Lüthi; Sigurjonsson, Källström; Munsy, Gjorgjev, Caio; Hunziker.

Bemerkungen: Sion ohne Birama, Cmelik, Mboyo und Bia (alle verletzt). GC ohne Brahimi (gespert).

Gelb: 44. Karlen (Foul). 49. Lavanchy (Foul). 52. Lüchinger (Foul). 54. Adao (Foul). 74. Källström (Foul). 76. Bamert (Foul). 82. Assifuah (Gelb). 89. Zesiger (Foul).

Gelb-Rot: 68. Adao (Foul). Rot. Tami (Schiri-Beleidigung).

Auswechslungen:

Sion: Assifuah (66. für Carlitos). Mveng (72. für Konaté). Sierro (79. für Karlen). 89. Zesiger (Foul).

GC: Pnishi (46. für für Hunziker). Bamert (46. für Gjorgjev). 79. Sherko (72. für Sigurjonsson).