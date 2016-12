Das Spiel:

Luzern hat die Partie mehrheitlich im Griff, gefährlich vors Tor von Vaduz-Torhüter Jehle kommt das Team von Trainer Markus Babbel in der ersten Hälfte aber selten. Erst in der 41. Minute gelingt Neumayr die verdiente Führung. Nach der Pause erhöhen die Luzerner dann das Tempo. Das Resultat: Hyka trifft doppelt (51./55.) und sorgt für den dritten FCL-Dreier in Folge.

Die Tore:

41. Minute, 1:0: Christian Schneuwly erobert vor der Strafraumgrenze den Ball, spielt ihn direkt weiter zum anstürmenden Neumayr. Der Deutsche schiesst und erwischt Peter Jehle, der dabei etwas unglücklich aussieht.

51. Minute, 2:0: Christian Schneuwly schickt Jahmir Hyka in die Tiefe. Der Albaner nimmt den Ball an und schlenzt ihn dann an Jehle vorbei ins Vaduz-Tor.

58. Minute, 3:0: Rodriguez leitet nach einem schnellen Luzerner Angriff das Leder weiter zu Itten, der den Ball leicht berührt, aber verpasst. Hinter ihm ist aber Hyka zur Stelle, der per Flachschuss bereits zum zweiten Mal trifft!

Der Beste: Jahmir Hyka (Luzern): Der Albaner erzielt in der zweiten Hälfte zwei Tore und sorgt dafür, dass sein Team den dritten Sieg in Folge feiert.

Der Schlechteste: Marco Mathys (Vaduz): Letztes Spiel noch dreifacher Torschütze, steht Marco Mathys heute sinnbildlich für die schlechte Leistung der gesamten Mannschaft. Einzig Kukuruzovic kann bei Vaduz seine Leistung abrufen.

Das gab zu reden: Der FC Vaduz reist nach Luzern und stellt bei der Ankunft fest: Die Stilpen wurden vergessen. Kukuruzovic dazu: «Das passt zum Auftritt heute!»

Die Stimmen:

«Haben heute verdient verloren»

Statistik: Vaduz ist wieder am Tabellenende angekommen. Nach dem 5:1-Sieg gegen Lugano verlieren Contini und Co. gegen Luzern diskussionslos mit 0:3. 15 Punkte aus 17 Spielen, das bedeutet letzter Platz in der Super League!

So gehts weiter:

Vaduz trifft am nächsten Samstag um 17.45 Uhr zuhause auf Lausanne, Luzern spielt einen Tag später um 13.45 Uhr auswärts gegen Sion.