2:2 in der 93. Minute Akolo rettet Sion in Luzern Remis in extremis!

Das Spiel:

Zentimeter fehlen Neumayr nach fünf Minuten. Sein Freistoss an den Pfosten ist der Startschuss in eine animierte Partie: Carlitos verfehlt alleine vor dem Tor (13. Minute), Ziegler erzielt den ersten Treffer (16.), Akolo trifft das Lattenkreuz (23.) und Marco Schneuwly versiebt zwei Hochkarätige aus zehn Metern (28., 40.). Und auch nach dem Tee gehts munter weiter: Akolo lässt das Gebälk nach nur 15 Sekunden erneut erzittern, Konaté verpasst nach einem Slalomlauf durch die Luzern-Abwehr (68.), Marco Schneuwly gleicht das Skore eine Viertelstunde vor Schluss aus, bejubelt nur kurz darauf (86.) seinen zweiten Streich und sieht Spielverderber Akolo in letzter Sekunde ausgleichen. Fazit: Beste Unterhaltung und ein gerechtes Remis.

Die Tore:

0:1, 16. Minute: Freistoss aus 20 Metern und halbrechter Position. Ein Fall für Ziegler, der die Kugel wunderbar in die nähere Ecke schlenzt.

1:1, 76. Minute: Ein gefühlvoll getretener Neumayr-Freistoss von links findet den Hinterkopf von Marco Schneuwly – und drin ist das Ding.

2:1, 86. Minute: Rodriguez mit dem Flügellauf über rechts. Seine scharfe Hereingabe findet Schneuwly auf dem hinteren Pfosten, der erneut einnetzt und die Partie dreht.

2:2, 93. Minute: Ein letzter Versuch, ein letzter Angriff und plötzlich spielt Kallen Akolo im Strafraum frei, der ins weite Eck schiebt.

Der Beste:

Marco Schneuwly. Eineinhalb Tore. Das erste klaut ihm Carlitos mit einem Eigentor. Beim 2:1 gibts dann keine Diskussionen.

Der Schlechteste:

Nicolas Haas. Der Halb-Walliser des FCL wird zur Pause erlöst.

Das gab zu reden:

Debüt für Francisco Rodriguez im Luzern-Shirt. Der 21-Jährige kommt zur Pause für Haas und gibt sein Comeback in der Super League. Und: Der FCL tritt als Dritter an. Aber wo bleiben die Fans? Am meisten Jubel gibts bei der Durchsage von Lausannes 1:0 gegen den FCB.

So gehts weiter:

Samstag um 17.45 Uhr ist der Termin, den sich die Luzern-Fans merken, wenn sie das Heimspiel gegen Lausanne sehen wollen. Für die Sittener Anhänger gilts am Sonntag um 16 Uhr ernst, wenn ihr Team zuhause YB empfängt.

*****

8598 Fans (Saison-Minusrekord) – Swissporarena – SR: San

Bemerkungen: Luzern ohne Kryeziu und Sarr (nicht im Aufgebot). Sion ohne Ricardo, Gekas und Bia (alle verletzt).

Tore: 16. Ziegler (Freistoss) 0:1. 76. Carlitos Eigentor (M. Schneuwly) 1:1. 86. M. Schneuwly (Rodriguez, C. Schneuwly) 2:1. 93. Akolo 2:2.

Luzern: Zibung; Thiesson, Costa, Puljic, Lustenberger; Neumayr, Haas; C. Schneuwly, Juric, Hyka; M. Schneuwly.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Morgada; Mveng, Salatic, Adao; Akalo, Leo, Carlitos.

Gelb: 55. Carlitos (Foul). 55. Neumayr (Foul). 72. Konaté (Foul).

Auswechslungen:

Luzern: F. Rodriguez (4/46. für Haas). Oliveira (57. für Hyka). Itten (68. für Juric).

Sion: Konaté (65. für Léo). Assifuah (79. für Carlitos).