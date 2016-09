Das Spiel: Lausanne startet gegen den Meister mutig, offensiv, frech. Das Heim-Publikum findet früh gefallen am Team, feuert es an – und beobachtet, wie die Waadtländer Chance um Chance kreieren. Eine davon geht zehn Minuten vor der Halbzeitpause dank Margiotta auch rein. Basel dagegen gelingt wenig. Daran ändert sich auch nach dem Seitenwechsel nichts, erst in der 67. Minute kann Bjarnason ausgleichen. In der Nachspielzeit überschlagen sich die Ereignisse: Lausannes Margairaz fliegt mit Rot vom Platz, kurz darauf erzielt Basel den Siegtreffer. Der Meister gewinnt im achten Ligaspiel zum achten Mal.

Die Tore:

36. Minute, 1:0: Lausannes Leihspieler Margiotta pflückt eine Flanke wunderbar mit der Hacke herunter, wendet sich blitzschnell und schiesst aus rund fünf Metern zur verdienten Führung ein.

67. Minute, 1:1: Der eingewechselte Andraz Sporar bedient Birkir Bjarnason, der von der Strafraumgrenze einschiesst.

93. Minute, 1:2: Nach einem Eckball ist Eder Balanta per Kopf zur Stelle. Basel jubelt, Lausanne ist k.o.

Der Beste: Francesco Margiotta: Der aktive Lausanne-Stürmer erzielt ein Super-Tor.

Der Schlechteste: Renato Steffen: Der Basler Internationale bringt ausser dem Eckball zum Siegestreffer keinen Fuss vor den anderen.

So gehts weiter: Beide Mannschaften spielen bereits am Samstag (24.9.) wieder, Lausanne ist zu Gast beim FC Luzern (17.45 Uhr), Basel in der Ostschweiz beim FC St. Gallen (20.00 Uhr).

***

Lausanne - Basel 1:2 (1:0)

Pontaise – 6154 Fans

SR: Jaccottet

Tore: 36. Margiotta (Pak) 1:0. 67. Bjarnason (Sporar) 1:1. 93. Balanta (Steffen) 1:2.

Lausanne: Da Silva; Monteiro, Manière, Diniz; Custodio; Kololli, Campo, Araz, Gétaz; Margiotta, Pak.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta; Xhaka; Gaber, Serey Die, Bjarnason, Steffen; Delgado; Doumbia.

Einwechslungen:

Lausanne: Lotomba, (12.für Kololli). Torres (56.für Margiotta). Margairaz (68.für Pak).Basel: Sporar (64.für Doumbia). Fransson (72.für Serey Die). Elyounoussi (78.für Delgado).

Bemerkungen:

Lausanne ohne Castella (verletzt).

Basel ohne Janko, Zuffi, Akanji (verletzt).

Gelbe Karten: 48. Margiotta, 73. Balanta (Foulspiel),

Rot: 90. Margairaz