Das Spiel:

Aller Diskussionen um die FCL-Abwehr zum Trotz ist es Innenverteidiger Ricardo Costa, der den Innerschweizern einen Blitzstart beschert (6.). Was dann folgt, ist Magerkost. Ruppige Zweikämpfe, viele versteckte Fouls, kaum Spielfluss. So bleibt die stete Gefahr aus Luzerner Sicht, den Augleich zu kassieren. Und der fällt kurz nach der Pause – nach kollektivem Versagen der Luzerner Abwehr. Luzerns Druckphase auf den Sieg kommt spät, aber sie kommt. Ausgerechnet der zum Ersatzspieler degradierte Puljic trifft in buchstäblich letzter Sekunde zum erlösenden 2:1.

Die Tore:

1:0, 6. Minute, Ricardo Costa: Nach einem scharfen Neumayr-Corner kommt Innenverteidiger Ricardo Costa sträflich frei an den Ball. Goalie Salvi kann denn wuchtigen Kopfball nicht mehr parieren.

1:1, 54. Minute, Lorenzo Rossetti: Davide Mariani setzt sich auf der linken Seite durch und findet mit einer gezielten Flanke Joker Lorenzo Rossetti, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

2:1, 95. Minute, Tomislav Puljic: Schiri Hänni lässt einen Eckball nach Ablauf der Nachspielzeit noch ausführen. Joker Tomislav Puljic stochert den Ball irgendwie über die Linie – zur kollektiven Ekstase auf der Luzerner Allmend.

Der Beste: Tomislav Puljic – zuletzt aus disziplinarischen Gründen kaltgestellt trifft in der Schlusssekunde zum Sieg!

Der Schlechteste: François Affolter unsicher in der Innenverteidigung – und danach auch im Mittelfeld nicht besser.

Das gab zu reden: Luganos Coach Andrea Manzo muss nach seiner Schiedsrichter-Kritik beim letzten Spiel gegen St. Gallen auf die Tribüne. Co-Trainer Mirko Conte coacht das Team und wird dabei von Lugano-Präsident Angelo Renzetti auf der Bank unterstützt.

Statistik: Das Gegentor zum 1:1 ist das 29. der Luzerner in der laufenden Saison. Nur Schlusslicht Vaduz hat mehr kassiert (38). Immerhin sind die FCL-Verteidiger torgefährlich.

So gehts weiter: Luzern reist am nächsten Samstag nach Thun (17.45 Uhr). Lugano muss am Sonntag beim FC Vaduz antraben (13.45 Uhr).

*****

FC Luzern – FC Lugano 2:1 (1:0)

Swissporarena – 10'798 Zuschauer – SR: Hänni

Tore: 6. Costa (Neumayr) 1:0. 54. Rosetti (Mariani) 1:1. 95. Puljic (Rodriguez) 2:1.

Bemerkungen:

Luzern ohne Juric, Haas (beide verletzt). Lugano ohne Sulmoni (verletzt). Trainer Manzo gesperrt.

Luzern: Zibung; Grether, Costa, Affolter, Lustenberger; Kryeziu; C. Schneuwly, Neumayr, Hyka; Itten, M. Schneuwly.

Lugano: Salvi; Padalino, Roullier, Golemic, Jozinovic; Vécsei, Mariani, Crnigoj; Alioski, Aguirre, Mizrachi.

Gelb: 24. Golemic (Foul). 34. Mizrachi (Foul). 34. Costa (Foul). 40. Crnigoj (Foul). 58. Hyka (Foul). 72. Vécsei (Foul). 81. Lustenberger (Foul). 90. Ceesay (Foul).

Einwechslungen:

Luzern: Puljic (58. für Itten). Ugrinic (74. für Neumayr). Rodriguez (88. für C.Schneuwly).

Lugano: Rossetti (46. für Mizrachi). Ceesay (75. für Aguirre). Mihajlovic (90. für Alioski).