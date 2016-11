2:1-Auswärtssieg Rodriguez sichert dem FCL den Dreier in Thun

Das Spiel: Die Startphase im Berner Oberland gehört dem Heimteam. Und die Thuner erspielen sich auch Chancen, doch Sorgic vergibt zwei Mal. Erst ab Mitte der ersten Hälfte kommt der Gast aus Luzern auf Betriebstemperatur – und zu zwei Grosschancen. Erst trifft Schneuwly nur die Latte, dann versemmelt Costa eine Hereingabe aus kürzester Distanz. Es geht torlos in die Pause. In der zweiten Halbzeit ist dann mehr Pfeffer drin. Plötzlich regnets Tore! Innert sieben Minuten klingelts gleich drei Mal und Thun rennt einem Rückstand hinterher. Vergebens: Luzern macht hinten dicht und fährt mit drei Punkten heim.

Die Tore:

61. Minute, 0:1 – Puljic: Super-Freistossflanke des 17-jährigen Debütanten Ugrinic auf den Kopf des heranstürmenden Puljic, der Ruberto im Thuner Kasten keine Chance lässt.

63. Minute, 1:1 – Schindelholz: Tosetti flankt von links hoch in die Luzerner Gefahrenzone. Dort schraubt sich Schindelholz hoch und bezwingt Zibung per Kopf.

68. Minute, 1:2 – Rodriguez: Schöner Pass von Costa in die Füsse von Rodriguez, der alleine vor Ruberto die Nerven behält und flach zur erneuten Gästeführung einschiebt.

Der Beste: Ricardo Costa. Der FCL-Innenverteidiger glänzt mit einem genialen Pass auf Rodriguez, der zum 2:1 führt. Hinten ist der Portugiese eine Bank.

Der Schlechteste: Dejan Sorgic. Vom Thun-Stürmer ist wenig zu sehen. Er vergibt seine beiden Chancen in der ersten Halbzeit ziemlich kläglich.

Das gab zu reden: FCL-Coach Markus Babbel lässt mit Dreierkette spielen. Das funktioniert mit einer Ausnahme, als Schindelholz nach einer Tosetti-Flanke vergessen geht, ganz ordentlich.

So geht es weiter: Der FC Thun gastiert am Sonntag in einer Woche im Tessin bei Lugano (13.45 Uhr). Die Luzerner empfangen einen Tag zuvor den FC Vaduz (17.45 Uhr).

***************************************************

Thun – Luzern 1:2 (0:0)

ArenaThun. – 5086 Fans. – SR: Pache.

Tore: 60. Puljic (Ugrinic) 0:1. 63. Schindelholz (Tosetti) 1:1. 68. Rodriguez (Costa) 1:2.

Thun: Ruberto; Glarner, Reinmann, Schindeholz, Faccinetti; Ferreira, Geissmann, Hediger, Bigler; Sorgic, Fassnacht.

Luzern: Zibung; Costa, Puljic, Affolter; Kryeziu; Grether, C. Schneuwly, Ugrinic, Lustenberger; Rodriguez, M. Schneuwly.

Gelb: 20. Rodriguez (Foul). 56. Glarner (Foul). 78. Fassnacht (Foul).

Einwechslungen:

Thun: Tosetti (61. für Ferreira). Rapp (63. für Bigler). Peyretti (80. für Geissmann).

Luzern: Itten (71. für M. Schneuwly). Neumayr (87. für Rodriguez).

Bemerkungen: Thun ohne Schirinzi, Zino, Faivre, Bürki (verletzt). Luzern ohne Haas, Juric (verletzt).