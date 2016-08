Suche nach zweitem Torwart :  Sommer auf der Barcelona-Liste!

Lange ist es in diesem Sommer ruhig auf der Goalie-Position bei den weltbesten Mannschaften. Bis ManCitys neuer Coach Pep Guardiola zum Premier-League-Start den Domino-Stein anstösst – er setzt Englands Nationaltorwart Joe Hart auf die Bank.

Harts Ersatz bei Manchester City heisst Willy Caballero, ist 34 und gehört nicht zu den Top-Goalies. Schnell ist klar, dass sich Guardiola bald Ersatz besorgen wird. Und dass er – wie er es schon bei Bayern machte – sich in Spanien umsieht.

Am Ende engagiert Pep den Routinier Claudio Bravo (33) vom FC Barcelona. ManCity zahlt 20 Millionen Euro – und hinterlässt dem FC Barcelona ein Problem.

In der vergangenen Saison wechselten sich nämlich Bravo und Marc-André ter Stegen im Tor ab – der Chilene spielte in der Meisterschaft, der Deutsche in der Champions League.

Gladbach hat wenig Lust auf neuen Goalie

Und hier kommt Nati-Goalie Yann Sommer (27) ins Spiel. Nach BLICK-Informationen stand sein Name auf der Liste von Barça. Das technisch versierte Spiel von Sommer, gerade bei der EM 2016, bleibt den Katalanen nicht verborgen. Barcelona überlegt, so wie 2014 mit ter Stegen wieder einen Goalie aus Mönchengladbach zu verpflichten.

Doch den Spaniern wird schnell klar, dass die Borussia in einer komfortablen Lage ist. Champions League gegen YB locker erreicht – und finanziell auch wegen des 40-Millionen-Transfers von Granit Xhaka (24) zu Arsenal unabhängig. Logisch, dass die Borussia wenig Lust hat, nun einen Sommer-Ersatz zu verpflichten.

So holt Barcelona Jasper Cillessen (27) von Ajax – ein Ausbildungsklub, der stets gute Verbindungen zu Barça hatte. Der jedoch die Champions League verpasst hat. 13 Millionen Euro lässt man sich den Torwart kosten.

So bleibt die Gegenwart für Sommer die Bundesliga – vorerst. Und noch davor rückt er heute mit der Nati ins Trainingslager für die WM-Quali gegen Portugal ein.