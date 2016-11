Seeberger trainiert jetzt Amateure :  Der FC Kosova braucht diesen harten Hund!

Die Nocken bohren sich in die Erde, der Rasen fliegt in kleinen Fetzen in die Luft. «Tempo! Durchziehen, Jungs! 100 Prozent! Hört zu!»

Der Mann im uniblauen Trainer schreit seine Spieler im Stakkato an. Die Strahlen der tiefstehenden Herbstsonne lassen seine Glatze glänzen. Er heizt seine Männer zehn Minuten vor Spielanpfiff mit Kurzsprints auf. «Aggressiv! Aber ruhig bleiben!» Der FC Kosova Zürich empfängt in der 2. Liga Interregional, der fünfthöchsten Schweizer Spielklasse, den FC Linth 04. Aus den Lautsprechern scherbelt der albanische Sommerhit vom letzten Jahr, «Love me, love me».

Der resolute Mann ist Jürgen Seeberger (51), der vor einem Jahr beim Challenge-League-Club FC Winterthur entlassen wurde und Ende September das Zepter beim FC Kosova Zürich übernommen hat. Statt Profis im grossen Stadion trainiert er nun Amateure auf einer städtischen Sportanlage.

Auf der Tribüne stehen an diesem Sonntagnachmittag rund 400 Zuschauer. «Wobei, Tribüne ist übertrieben, das ist eine Bushaltestelle», sagt Kosova-Präsident Arsim Hyseni (49). Er holte Seeberger nach Zürich. «Er ist ein grosser Name in der Fussballwelt und ein harter Hund», sagt Hyseni. Deshalb sei er eine hervorragende Lösung für seinen Verein. Hyseni lernte ihn über den albanischstämmigen Fussballer Milaim Rama (40) kennen, der damals unter Seeberger beim FC Schaffhausen kickte. Der gebürtige Deutsche führte den Schaffhauser Klub von der 1. Liga in die Super League.

«Ich wollte schon immer im Ausland tätig sein – jetzt bin ich mitten in Zürich im Ausland», sagt Seeberger, der oft nichts versteht von dem, was seine Spieler bereden. Bis auf zwei Spieler kommen alle aus dem Kosovo. Es habe ihn gereizt, zu einem Club zu wechseln, der eine Bevölkerungsgruppe repräsentiere, sagt Seeberger. «Der Fussball leistet einen grossen Beitrag zur Integration. Das finde ich spannend.»

Zu Fanfarenmusik laufen seine Spieler im rot-schwarzen Tenue ein. 12 Minuten später liegen sie mit 0:1 im Rückstand. «Das ist unglaublich! Spielt doch einfach mal Fussball statt euch durchzuwursteln», schreit er aufs Feld, seine Stimme überschlägt sich. «Das ist skandalös!»

Da steht kein Mann an der Seitenlinie, der diesen Job nur als Überbrückung bis zum nächsten Engagement bei einem grösseren Klub sieht. Leicht vornüber gebeugt steht Seeberger da, beide Arme in einem feinen Bogen vom Körper abgespreizt. Ganz so, als würde er gleich zupacken wollen. «Wenn ich an einem Ort bin, dann gehe ich die Dinge mit der Leidenschaft an, als wäre ich zehn Jahre hier. Immer.» Der Trainerjob beim FC Kosova ermöglicht ihm, der aktuell keine andere Stelle hat, «dran und drin zu bleiben. So kann ich weiter Fussball atmen.»

Mit den Händen in den Hosentaschen kommt Seeberger nach der Pause zurück aus der Kabine. Die Sonne ist hinter dem grossen Postgebäude in Zürich Altstetten verschwunden, er zieht sich die dicke Daunenjacke mit dem FC-Kosova-Schriftzug über. Vier Minuten nach Wiederanpfiff schiebt der eingewechselte Gökhan Berisha (25) zum 1:1 ein. Der Mittelfeldspieler mag den Stil des neuen Trainers, die intensiveren Trainings. «Wir sind eine emotionale Mannschaft und brauchen deshalb einen strengen Coach. Bei uns funktioniert Larifari nicht», sagt Berisa. Eine Viertelstunde später kassieren er und sein Team das zweite Gegentor.

Larifari und Seeberger wäre wie Seeberger ohne Fussball. Also unmöglich. Der gebürtige Deutsche mit dem süddeutschen Akzent will die Schrauben bei den Kosovo-Kickern anziehen. «Mir fehlt noch die Entschlossenheit, die Gier.» Seine Mannschaft könnte 2 Meter 10 springen, genüge sich aber oft mit 1 Meter 80. «Mein Fussballerherz schmerzt, wenn ich die Tabelle anschaue. Wir müssen unser Potenzial auf den Platz bringen.»

Rexhep Thaqi (29) rettet in der 81. Minute mit seinem Ausgleich zum 2:2 einen Punkt, der clubeigene Stadionspeaker spielt «Samba di Janeiro» ein. Seeberger notiert auf seinem gefalteten A4-Zettel, «82.' Rexhep super gespielt».

Am Ende des Tages liegt der FC Kosova Zürich auf dem fünften Tabellenrang. Seeberger verlässt den Platz im Dunkel des Herbstabends. In seinem Kopf dreht sich schon alles ums nächste Training, den nächsten Match. Das ist ein Mann auf Mission.