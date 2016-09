Brite zahlt 24'000 Franken für Ops um wie David Beckham auszusehen

Der arbeitslose Brite Jack Johnson (19) stürzte sich tief in die Schulden mit nur einem Ziel: Aussehen wie sein Idol David Beckham (41).

«Ich liebe seinen Lifestyle und wie er aussieht», erklärt er bei «This Morning» auf ITV.

Insgesamt hat Jack schon umgerechnet über 24'000 Franken für dieses Unterfangen investiert. Das Resultat? Urteilen Sie selbst.

Immerhin siehts auch Jack so: «Ich weiss natürlich, dass ich nicht so aussehe wie er – ich bin nicht dumm.» Das vermeintliche Becks-Double glaubt, dass sich das mit weiteren Operationen lösen lasse.

So oder so fühle er sich in seiner Haut «fantastisch». Und das ist schliesslich die Hauptsache! (fiq)