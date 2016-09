Neue Details um WM-Vergabe 2006: Beckenbauer erhielt Millionen

Was für eine Rolle spielte Franz Beckenbauer bei der Vergabe der WM 2006 nach Deutschland?

Nachdem bekannt wurde, dass eine mysteriöse Zahlung von 7.3 Millionen Franken im Vorfeld der WM-Vergabe stattfand, ermitteln nun zahlreiche Strafverfolgungsbehörden gegen Beckenbauer.

Und jetzt rückt der «Fussball-Kaiser» in ein noch schiefereschis Licht. Wie der «Spiegel» am frühen Dienstagabend berichtet, soll Beckenbauer vom DFB im Jahr 2006 im Zusammenhang mit der WM-Vergabe sechs Millionen Euro kassiert – und gar nicht ehrenamtlich gearbeitet haben, wie bisher angenommen wurde.

Pikant: Beckenbauer hatte wohl die Absicht, dieses Geld am Fiskus vorbeizuschleusen. Erst 2011 – also fünf Jahre später – habe er 1,4 Millionen an das Finanzamt in Frankfurt zurückgezahlt.

Die 6-Millionen-Zahlung soll im Zusammenhang mit Sponsoren-Verhandlungen mit dem Wettanbieter «Oddset» geflossen sein. (rab)