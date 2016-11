Zum 13. Mal schon geprüft :  Moser stellt Test-Rekord in A-Natis auf

Die Schweizer Fussball-Nati der Frauen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Ohne Verlustpunkt hat das Team im September erstmals die EM-Quali geschafft.

Bevor es natimässig in eine Pause bis zum ersten Zusammenzug Mitte Januar geht, müssen die Natispielerinnen am Donnerstag nochmals für einen Leistungstest in Magglingen antraben. Unter den Augen der Fitness-Trainer und von Nati-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg wird gespurtet, gemessen und gesprungen.

Eine erfahrene Teilnehmerin ist Hoffenheim-Legionärin Martina Moser. Gemäss Voss-Tecklenburg ist die 30-Jährige schon zum 13. Mal an einem Test dabei – so oft wie noch keine oder keiner bei den A-Natis der Frauen und Männer.

Moser sagt: «Für mich ist der Yoyo-Test das härteste. Aber wenn er dann vorbei ist, finde ich immer, dass es gar nicht so schlimm ist. Vorher bin ich schon immer nervös.» Im Yoyo-Test wird intervallmässig in einem Pendellauf stetig das Tempo gesteigert.

Für die 122-fache Rekord-Natispielerin sind die Tests eine gute Standortbestimmung des körperlichen Fitnesszustandes. «Da sehen wir danach genau, an was wir noch arbeiten müssen. Aber grundsätzlich macht niemand von uns die Tests liebend gern, aber es gehört dazu.»

«Die Kurve zeigt nach oben»

Die Schweizerinnen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Trainerin Voss-Tecklenburg: «Die Kurve zeigt in den letzten fünf Jahren nach oben. Dieser Fortschritt ist auch wichtig, weil unser Spiel eine grosse körperliche Komponente hat.»

Am besten schneidet beim Yoyo-Test übrigens Wolfsburgs Lara Dickenmann (wird am Sonntag 31) ab. Die Teamälteste zeigt es den Jüngeren. Voss-Tecklenburg freut sich über die Fitness von Lara. «Sie hat seit ihrem Wechsel 2015 von Lyon nochmals einen Sprung gemacht. Man merkt ihr die ganz andere Trainingsintensität in der Bundesliga an.»

Topfit müssen die Schweizerinnen an der EM in Holland im Juli 2017 sein. Als Gruppengegner warten Österreich, Island und Frankreich.

Zuletzt wurde das Team von vielen Verletzungen gebeutelt. Bei den Magglingen-Tests fehlen deshalb gleich acht Spielerinnen, darunter Teamstützen wie Crnogorcevic, Wälti oder Humm.