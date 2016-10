Andi Zeqiri (17) ist das nächste Schweizer Supertalent

Sie kommen aus Uruguay, Portugal, Belgien, Spanien oder Australien: die vielversprechendsten Talente des Weltfussballs mit Jahrgang 1999.

Und auch ein Schweizer hat es in die 60-köpfige Liste der englischen Zeitung «The Guardian» geschafft.

Es ist der Lausanner Andi Zeqiri. Ein riesiges Stürmertalent mit albanischen Wurzeln – wird er unser nächster Xherdan Shaqiri? Am 22. Juni ist er erst 17 Jahre alt geworden.

Zeqiri ist stark am Ball und ist der Typ Stürmer, der scheinbar immer am richtigen Ort steht.

Schon seit einem Jahr spielt er für unsere U19-Nati. Zeqiri ist immer etwas früher dran als seine Altersgenossen.

Als er als 12-Jähriger vom Quartierklub Stade-Lausanne-Ouchy in den Lausanne-Nachwuchs wechselt, dauert es nicht mal vier Jahre bis zu seinem Debüt bei den Profis!

Einen Monat vor seinem 16. Geburtstag gibt er unter Fabio Celestini sein Challenge-League-Debüt. Sein erstes Tor in der zweithöchsten Liga machte er mit 16 Jahren, 9 Monaten und 30 Tagen.

In der Lausanner Aufstiegssaison kommt er immer wieder zum Einsatz. In der aktuellen Saison wäre er wohl der jüngste Super-League-Spieler geworden – aber am 30. August wechselt er zu Juventus. Es ist vorerst ein Leihgeschäft, Juve hat die Option auf die definitive Übernahme.

Obwohl eigentlich Barcelona sein Lieblingsklub ist und er die Barca-Stars Messi, Suarez und Neymar verehrt, sagte Zeqiri beim Wechsel: «Das Angebot eines Klubs wie Juventus konnte ich nicht ablehnen. Ich bin gespannt, welche Fortschritte ich in dieser Umgebung machen kann. Aber Lausanne bleibt ein Teil von mir. An jedem Wochenende schaue ich als Erstes das Ergebnis von Lausanne nach!»

Jetzt spielt unser Super­talent in der U19-Mannschaft von Juve. Diese Woche trainiert er wegen der Länderspiel-Abwesenden schon ein erstes Mal bei den Profis mit. Der Anfang einer grossen Karriere?