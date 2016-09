Xhaka nach Rot gesperrt :  Hat Inler jetzt wieder Chancen auf die Nati?

Sie war unnötig, diese Schwächung. In der 75. Minute bekommt Granit Xhaka (23) Gelb. Dann fräst er kurz vor Schluss beim Stand von 2:0 den Gegenspieler weg und fliegt vom Feld. Und nun fehlt er im heissen WM-Qualifikationsspiel gegen EM-Teilnehmer Ungarn am 7. Oktober in Budapest.

Bekommt nun der vor der EM ausgemusterte Gökhan Inler (32) eine neue Chance? Klar ist: Seine Karten sind besser geworden nach seinem Wechsel von Leicester, wo er ein halbes Jahr nicht spielte, zu Besiktas.

Mit dem türkischen Meister spielt er am Samstag zu Hause gegen Karabükspor, am Dienstag dann in der Champions League auswärts bei Benfica Lissabon.

Die grosse Frage: Wird Nati-Coach Vladimir Petkovic wieder auf ihn bauen, falls er Stammspieler ist? Der Trainer selbst sagt in der «NZZ am Sonntag»: «Wenn ich den Eindruck gewinnen sollte, Inlers Leistungen sind besser als die von anderen im Team, und ich das Gefühl habe, er kann der Mannschaft helfen – warum soll er nicht ­zurückkehren?»

Trotzdem scheint eine Rückkehr unwahrscheinlich. Zu gut harmonierte die Mannschaft an der EM, gerade auch menschlich. Gerade Xhaka wäre über eine Rückkehr Inlers bestimmt nicht erfreut, er hat dessen ­Position und auch seine Führungsrolle auf dem Feld übernommen.

Dass Petkovic die Harmonie im Kader aufs Spiel setzt, ist kaum vorstellbar. Doch welche Alternativen hat er? Dzemaili ins defen­sive Mittelfeld zurückziehen und Shaqiri als «10er» spielen lassen. Oder einen aus dem Trio Gelson Fernandes, Luca ­Zuffi, Fabian Frei bringen.

Auf der Hand liegt: Damit ­Inler überhaupt zum Thema werden kann, muss er unumstrittener Stammspieler sein. Es stehen spannende Tage für den Besiktas-Spieler an.