WM-Quali der Nati live ab 18 Uhr Wicky hat ein «sehr gutes Gefühl» für Färöer-Spiel

Klar, wird der ehemalige Sion-, HSV-, Werder- und Atletico-Madrid-Spieler Wicky (39) den späten Nachmittag des 4. Juni 2005 sein Leben lang nicht mehr vergessen.

Der Defensivspieler aus Steg VS, der 1996 mit 19 Jahren der jüngste Spieler an der EM in England ist, spielt auf den Färöer Inseln bereits sein 59. Länderspiel. Ohne davor auch nur einmal über einen eigenen Treffer gejubelt zu haben.

Dann passiert’s im windigen Stadion Svangaskard von Toftir. Nach eine Eckball von Daniel Gygax, mittlerweile TV-Experte von Teleclub, hält Wicky die Stirn hin – und drin ist der Ball. 1:0 für die Schweiz.

Kurz nach Spielschluss sagt Wicky: «Die Färöer hatten mich wohl nicht auf der Rechnung. Ich traf den Ball mit dem Kopf. Für mich ist dieses Tor wirklich etwas Spezielles. Jahrelang machte vor allem Alex Frei immer Witze, weil ich nie ein Tor geschossen hatte.»

Gestern sagt der Coach der Basler U21-Auswahl: «Wäre ein richtiger Goalie im Tor gestanden, wäre es wohl kein Tor gewesen.»

Es ist aber definitiv eines. Und so lautet Wickys Länderspiel-Bilanz: 75 Spiele, 1 Tor. Er ist damit einer von 96 Nati-Spielern in den letzten 111 Jahren, die nur ein einziges Mal einen Torerfolg bejubeln durften.

Die Schweiz gewinnt damals auf den Schafs-Inseln dank zwei weiteren Toren von Alex Frei 3:1, macht damit einen Riesen-Schritt Richtung WM in Deutschland. SonntagsBlick titelt: «Schwein gehabt auf den Schafsinseln».

Und heute, was traut Wicky, der in der SwissporArena sitzt, seinen Nachfolgern zu?

«Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Nati hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Ab der Vorbereitung für die EM in diesem Jahr, während der ganzen EM und jetzt auch zum Start in diese WM-Qualifikation sieht man, dass dies wirklich eine Mannschaft ist. Die Erwartungshaltung ist zwar sehr gross. Aber diese Nati hat so viel Selbstvertrauen, dass sie diese drei Punkte holen wird.»

