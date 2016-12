Wer ist der beliebteste Nati-Star? :  König Shaqiri ist 3 Millionen schwer

Xherdan Shaqiri im Bett. Xherdan Shaqiri oben ohne in den Ferien. Xherdan Shaqiri rumalbernd im Hotelzimmer mit den Nati-Kollegen Mehmedi und Kasami.

Während die Klubs ihre Spieler immer mehr von den Medien abschirmen, ihre Interviews am liebsten nur noch über den eigenen PR-Kanal veröffentlichen, tun ihre Stars das genaue Gegenteil: Via ihre Social-Media-Kanäle gewähren sie ihren Fans so viel Einblick in ihr Privatleben wie nie zuvor!

Facebook und Instagram sind für Promis zum wichtigsten Kommunikationskanal geworden. Ein Leben ohne Social Media? Auch für unsere Nati-Stars unmöglich geworden! «Prominente können sich heute kaum mehr erlauben, nicht auf Social Media präsent zu sein. Sie können so mehr Leute erreichen, als wenn sie in TV-Shows auftreten oder Interviews geben», sagt Sven Ruoss, Studienleiter für Social-Media-Management an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich.

Der absolute Social-Media-­König unter den Nati-Stars: ­Xherdan Shaqiri! Kein anderer Schweizer Fussballer erreicht im Internet mehr Menschen als der Zauberzwerg. 1,98 Millionen Fans folgen ihm auf Facebook, 1 Million auf der Bilder-Plattform Instagram. Das Bild seines EM-Traumtors gegen ­Polen «likten» zum Beispiel 78'400 Personen. Shaqiri in Badehose mit gestähltem Sixpack gefiel 51'100 Fans.

Scheinbar virtuelle Zahlen, die aber in der Realität mächtig Kohle einbringen können. «Die Reichweite der Stars auf ihren ­Kanälen ist eine relevante Kennzahl für die Sponsorenverträge. Fussballer, von denen viele Trikots verkauft werden können, sind für die Klubs ja auch attraktiver. Dieses Prinzip gilt auch für Social Media: Je mehr Fans ein Fussballer im Netz hat, desto attraktiver ist er für die Sponsoren. Entsprechend besser dotierte Verträge erhalten diese», sagt Ruoss.

Shaqiri trägt die Uhr seines Sponsors Hublot so zum Beispiel auf fast jedem seiner privaten Bilder. Ruoss schätzt: «Mit seiner Reichweite könnte Shaqiri so zwischen 4000 und 5000 Franken für ein einziges gepostetes Bild verdienen.»

So lukrativ die sozialen Medien sein können, so gefährlich sind sie. Ruoss: «Ein einziger unbedachter Eintrag kann einen ­riesigen Shitstorm auslösen.» Musste auch Michel Morganella an Olympia 2012 erfahren, als er nach der Pleite gegen Südkorea twitterte: «Ich könnte alle Südkoreaner verprügeln.»

Die Negativfolgen (Olympia-Ausschluss) waren danach auch für ihn nicht nur virtuell, sondern brutal real.

Social-Media-Ranking unserer Nati-Stars

Follower bei Facebook 1. Xherdan Shaqiri (Stoke): 1'979'587 2. Granit Xhaka (Arsenal): 1'033'295 3. Stephan Lichtsteiner (Juventus): 686'951 4. Yann Sommer (Gladbach): 147'797 5. Ricardo Rodriguez (Wolfsburg): 141'360 6. Breel Embolo (Schalke): 82'650 7. Josip Drmic (Gladbach): 79'492 8. Valentin Stocker (Hertha Berlin): 69'110 9. Fabian Schär (Hoffenheim): 59'284 10. Johan Djourou (Hamburger SV): 49'754