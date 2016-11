Pflichterfolg gegen Färöer in WM-Quali Nati holt vierten Sieg in Serie

Kaum zu glauben: Die erste Chance gehört den Färöern! Schon in der 1. Minute muss Sommer einen Schuss von Sörensen entschärfen.

Doch dann geht in der Swissporarena auf der anderen Seite die Post ab. Immer wieder ist es Linksverteidiger Rodriguez, der die Angriffe einleitet. Er zieht einen Ball in den Fünfmeter-Raum, keiner ist dort. Später flankt Rodriguez auf Derdiyoks Kopf. Knapp vorbei.

Es riecht nach Tor. Derdiyok, er spielt nicht unerwartet anstelle von Stoss-Stürmer Seferovic, fällt im Strafraum. Kein Elfer, zu recht.

Dzemailis Kopfball lenkt Goalie Nielsen via Latte in Corner. Kurz darauf trifft auch Djourou den Querbalken.

Und dann kommt in der 27. Minute die Erlösung: Einen weiten Ball von Krieger Behrami aus der eigenen Platzhälfte nimmt Derdiyok mit rechts an, erwischt Nielsen mit links zwischen den Beinen. Was für eine Ballbehandlung des Galatasaray-Stürmers!

Nur zwei Minuten später hat Derdiyok gar das 2:0 auf dem Kopf. Knapp daneben.

In der zweiten Hälfte ists lange eine flaue Sache. Die Schweiz verpasst es mehrmals, etwas für das Torverhältnis zu tun.

Erst scheitern Mehmedi und Derdiyok, dann trifft Mehmedi aus über 20 Metern den Pfosten. Bereits der dritte Alu-Treffer.

Doch in der 83. Minute ist es endlich soweit: Wieder eine Traum-Flanke von Rodriguez, Captain Lichtsteiner trifft via Kopf. Der vierte Sieg im vierten WM-Qualispiel ist Tatsache. Damit egalisiert die Schweiz den Rekord von der EM-Quali 1972, als man ebenfalls mit vier Spielen in eine Qualifikation startete.