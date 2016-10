U21-Nati-Spieler Hadergjonaj :  «Der Kosovo versucht alles!»

Bei YB hätte Florent Hadergjonaj in dieser Saison wohl eine tragende Rolle gespielt, bei seinem neuen Klub Ingolstadt wartet der Emmentaler mit kosovarischen Wurzeln noch immer auf seine erste Einsatzminute.

Bereut er den Wechsel in die Bundesliga? «Nein, überhaupt nicht. Ich bin in hier gut aufgenommen worden, verstehe die Sprache, bin nur 4,5 Autofahrstunden von zuhause weg. Dass ich bislang noch nicht gespielt habe, macht mir keine Sorgen. Ich weiss, was ich kann und bleibe positiv. Meine Chance wird kommen.»

Am Freitag dürfte Hadergjonaj in der EM-Qualifikation gegen Norwegen in der Startelf stehen, U21-Nati-Coach Heinz Moser hält grosse Stücke auf den offensivstarken Rechtsfuss. Und er hätte nichts dagegen, würde sich der 22-Jährige auch in Zukunft für die Schweiz entscheiden.

Selbstverständlich ist das nicht. Vor allem der Kosovo macht Avancen, wie Hadergjonaj verrät: «Der Kontakt mit dem Kosovo war da, mit dem Verband, mit dem Trainer, sie versuchen alles. Aber für mich ist klar, dass ich meinen Weg mit der Schweizer U21 abschliessen werde. Was danach kommt, ist offen.» Fortsetzung folgt.