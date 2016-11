Nati-Aufgebot von Coach Petkovic: Remo Freuler ersetzt Shani Tarashaj

Erst kommt die Absage von Shani Tarashaj: Der Frankfurter, der beim 1:0 gegen Köln auf der Tribüne sitzt, leidet an einer Hals-Entzündung. Und muss vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer (Sonntag, 18 Uhr in Luzern) absagen.

Was tun? Coach Vladimir Petkovic erinnert sich an Mario Gavranovic. Doch der Knipser von HNK Rijeka (14 Spiele, 6 Tore, 3 Assists) muss ebenfalls passen. Er hat sich am Wochenende gegen Hajduk Split einen Muskelfaserriss zugezogen, fällt für einige Wochen aus.

Was für ein Pechvogel: Es wäre Gavranovics erstes Nati-Aufgebot seit der WM 2014 in Brasilien gewesen. Wo er sich im Nati-Camp in Porto Seguro vor dem Achtelfinal gegen Argentinien das Kreuzband riss.

Was tun? Auf der 30er-Liste der Spieler, die ein provisorisches Aufgebot erhielten, steht auch der Name von Remo Freuler (BLICK berichtete). Kein Problem für den Mittelfeldspieler von GC und Luzern, die 108 km Autobahn von Bergamo nach Lugano unter die Räder zu nehmen. Und da im Süden die Sonne scheint, muss er keine Schneeketten einpacken.