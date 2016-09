U21-Nati nur mit Unentschieden gegen Bosnien

Die Schweiz verpasst es, in Bosnien drei Punkte gegen den Tabellenletzten zu holen und die Führung in der Quali-Gruppe 9 auszubauen.

Trotz mehr Ballbesitz, einem Chancenplus und über 30 Minuten Überzahl gelingt es den jungen Schweizern nicht, einen Treffer zu erzielen. Immerhin hält Mvogo seinen Kasten sauber.

Diese zwei verlorenen Punkte sind besonders bitter, weil Bosnien bislang erst zwei Zähler nach sechs Spielen auf dem Konto hatte.

Mit einem Sieg hätte man England und Norwegen vorerst auf Distanz halten können. Nun können diese beiden Teams im heutigen Direktduell die Tabellenführung unter sich ausmachen.

Zum grossen Quali-Showdown für die U21-EM 2017 in Polen kommt es dann wohl am 7. Oktober 2016, dann trifft unsere U21-Nati in Drammen auf Norwegen. (aes)

Die Tabelle der Schweizer Quali-Gruppe

1. Schweiz 7/12

2. England 5/11

3. Norwegen 5/10

4. Kasachstan 6/4

5. Bosnien 7/3