Stocker oder Steffen: Wer macht in der Nati den Shaqiri?

Fest steht seit Ende Woche: Zauberzwerg Xherdan Shaqiri fehlt am Sonntag gegen die Färöer – wie schon im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal. Nati-Coach Vladimir Petkovic telefonierte mit dem Stoke-Söldner, sagt: «Er hat eine leichte Verletzung. Und seine Stimme war tief, er tönte wirklich krank.»

Wer macht jetzt nächsten Sonntag in Luzern ab 18 Uhr den Shaq? Die Kandidaten sind Basels Renato Steffen und Valentin Stocker. Über den Hertha-Söldner, den er für die EM über­gangen hat, sagt Petkovic: «Bei Stocker sieht man, was der Kopf ausmacht. Das eine oder andere Tor ändert alles. Er hatte auch das Glück, dass er auf dem Platz stand, als die Mannschaft Erfolg hatte. Und er ist in der Gruppe positiver geworden. Er hat Spass auf dem Platz.» Und er schoss vor einem Monat in Ungarn den 3:2-Siegtreffer.Tönt alles nach Vorteil Stocker.

Gut möglich, dass Petkovic Admir Mehmedi vom linken Flügel nach rechts auf die Shaqiri-Position zieht. Und links dann Linksfuss Stocker laufen lässt.

Klar auch: Krieger Valon Behrami, zuletzt beim 2:1 in Andorra gesperrt, kehrt ins defensive Mittelfeld neben Granit Xhaka zurück. Blerim Dzemaili rückt deshalb wohl eine Linie nach vorne, spielt hinter dem gesetzten Stoss-Stürmer Haris Seferovic.

Und hinten? Fabian Schär, bei Hoffenheim zuletzt oft nur auf der Tribüne, zeigt gestern Abend in Lugano bei nur 7 Grad Celsius, dass er in der Nati wieder Spass am Fussball hat. Er wird wohl wieder mit Johan Djourou die Innenverteidigung bilden. Rechts ist Captain Stephan Lichtsteiner gesetzt, links Ricardo Rodriguez.

Und im Tor steht nicht wie in Andorra Roman Bürki, sondern Stamm-Goalie Yann Sommer. Noch Fragen? Kaum. Die definitiven Antworten gibts am Sonntag.